Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak? Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak?

Elektrik indirimi hakkında son dakika açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerine yer verdi. Peki, Elektrik indirimi ne kadar oldu? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak? İşte merak edilenler!
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
ELEKTRİKTE KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ
Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm d ünyanın krizi haline gelen enflasyonsorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.
Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.
Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.
Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır.