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    • Ekonomi
    • 01.03.2022 13:11
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    • 01.03.2022 13:11
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    Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak? Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni elektrik tarifesine dair mühim açıklamalarda bulundu. Konuşmasında elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeye de değinen Erdoğan, "Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada sarfedilen elektriğin KDV'si 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür" dedi.

    takvim.com.tr
    Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak?

    Elektrik indirimi hakkında son dakika açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerine yer verdi. Peki, Elektrik indirimi ne kadar oldu? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak? İşte merak edilenler!

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    ELEKTRİKTE KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ

    Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm d ünyanın krizi haline gelen enflasyonsorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.

    Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.

    Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.

    Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

        Kademe uygulamasının ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Günlük 30 kilocvat, aylık 900 kilovat saatin ilk dilimine indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz.

        EPDK DETAYLARI PAYLAŞTI

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyatın 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı.

        EPDK'nin açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81'i bu dilimde yer alacak.

        Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak.

        Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak.

        Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü bulacak.

        EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

        Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek.

        Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak.

        Ayrıca EPDK tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmesiyle, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.
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        Haberler Ekonomi Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak? Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak?
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