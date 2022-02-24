Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu dijital etkinlikle gençlere seslendi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak 2022'yi 'Gençlik Katılımı Yılı' olarak belirlediklerini açıkladı. Alışılmışın dışında bir tanıtım organizasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden 16 genç ile gerçekleştirdiği etkinliği sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, 2022 yılı Bakanlık bütçesinin alt kırılımlarını, faaliyet kalemlerini gençlere sorduklarını ve bu çalışmayla ilk defa bir bakanlığın yıllık bütçesini gençlerin yönlendirmeleriyle hazırladığını ifade eden Kasapoğlu, "Şimdi hedeflerimizi büyütüp, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" ifadesini kullandı. 2022'nin 'Gençlik Katılımı Yılı' ilan edildiğini ve gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın karar mekanizmalarında daha etkili olmasının sağlanacağını belirten Kasapoğlu, "Faaliyetlerin mutfağında, yönetiminde ve uygulamasında siz olacak, denetimleri siz yapacaksınız. Genç Kurul çalışmalarına başladı bile. Gençlik Şurası'nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yurtlarda katılım modelimizin çalışmaları tamamlandı, o da yakında hayata geçecek" dedi. Gençlik Katılımı Yılı'nın en dikkat çeken projesi Gençlik Katılımı Portalı'nı da hayata geçirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu "Portalımız hazır, şu anda test yayınında sizleri bekliyor. Hemen katiliyorum. gsb.gov.tr adresine girerek ilk adımı atmanızı sizlerden bekliyorum" diyerek gençlere çağrı yaptı.
SİZİN PORTALINIZ
Kasapoğlu, portalın tamamen gençlerin portalı olduğunu anlatırken, "Anketlere katılarak, fikirlerinizi paylaşarak, bakanlığınızın çalışmalarında direkt söz sahibi olacaksınız. Portalda sürekli yeni içerikler olacak, her konu sizin değerlendirmenize sunulacak ve pek çok projeye direkt olarak dahil olabileceksiniz" dedi. Web sitesinin, E-Katılım Projesi'nin ilk aşaması olma özelliği taşıdığının altını çizen Kasapoğlu, "Hemen tıklayın, bakanlığınızın her adımına dahil olun, tüm dünyaya yeni bir model tanıtma konusunda yine öncü olalım" ifadelerini kullandı.
MALİ'YAT'I BÜYÜK
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EN BAŞARILI 50 CFO ARASINDA
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ZİRAAT PORTFÖY 20 YAŞINDA
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