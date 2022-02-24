Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu dijital etkinlikle gençlere seslendi





MALİ'YAT'I BÜYÜK

Rus milyarder Alisher Usmanov'a ait dünyanın en büyük süper yatlarından Dilbar, işletme maliyetiyle gündem oldu. 512 metrelik lüks yatın yıllık işletme maliyeti 60 milyon sterlin olarak hesaplandı. 82 metrelik dev havuza, VIP misafirler için 2 helikopter pistine, 24 misafir için geniş yaşam alanlarına sahip olan, 80 kişilik ekibin görev yaptığı yatın deposunu doldurmanın maliyetinin de 1.1 milyon sterlin olduğu belirtildi. Dilbar'ın denizlerde tam kapasite yelken açarken 120 kişiye kadar taşıyabileceği ifade ediliyor. Yatın tahmini değeri ise 800 milyon dolar...



EN BAŞARILI 50 CFO ARASINDA

Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "En Etkin 50 CFO (Chief Financial Officer- Finansal İşler Direktörü) Araştırması"nda Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı. THY'de 7 yıla yakın bir süredir mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan ve yönetim kurulu üyesi olan Şeker, bu ödüle layık görülmenin kendisini gururlandığını belirtti.



ZİRAAT PORTFÖY 20 YAŞINDA

Ziraat Finans Grubu ailesinin bir üyesi olan Ziraat Portföy, 2002'de başladığı yolculukta 20'nci yılını geride bıraktı. Ziraat Portföy Genel Müdürü Yaman Akgün, "Emeklilik şirketi Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye portföy yönetimi hizmeti veren Ziraat Portföy, 2021 yıl sonu itibarıyla yönettiği 102.3 milyar TL ve yüzde 16 pazar payı ile varlık büyüklüğü bakımından portföy yönetimi sektörünün en büyük şirketi konumunda. Ziraat Portföy, 100'ü aşan yatırım ve emeklilik fonunu yönetmekte. Kurmuş olduğumuz 11 borsa yatırım fonu ile Türkiye pazarında öncü rol oynuyoruz" dedi.



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