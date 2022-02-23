5 yıl erken emeklilik + dolgun maaş! Bu mesleği icra edenler 20 yıl çalışıp 25 yıllık emekli ikramiyesi alıyor! İşçi, memur, kamu görevlileri...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK), görevli personel her yıl hizmet süresine ek olarak 90 gün yıpranma hakkına sahip oluyor. 20 senelik vazife süresi olan bir personel 5 yıl yıpranmayla birlikte 25 senelik hizmet süresi şartını sağlamış oluyor. Yıpranma ayrıca emeklilikte aranan yaş haddinden de düşülüyor. 20 yıllık değil, 25 yıllık emekli ikramiyesi alıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...