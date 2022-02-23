Sahibinden ikinci el otomobilde kredi hareketliliği! Piyasa yeniden canlandı | Taşıt kredisi limiti ne kadar oldu, taşıt kredisi şartları

TAŞIT KREDİSİ LİMİT NE KADAR OLDU?

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırları şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,