Körfez’de yatırımın yeni adresi BAE: 10 milyar dolarlık yatırım için harekete geçildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den iş dünyası eli dolu döndü. 10 milyar dolarlık yatırım için kollar sıvandı. Körfez'den başta savunma sanayisi olmak üzere tarım, enerji, gıda ve bilişim sektörlerine de yatırım planlanıyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım'daki Türkiye ziyaretinde enerji finans ve ticaret alanlarını kapsayan 10'dan fazla anlaşma imzalandı. Ek olarak da Türkiye'de 10 milyar dolar seviyesinde bir fon oluşturuldu.
TÜRKİYE 15 ÜLKE ARASINDA
İki ülke arasında yatırımlara bakınca Türkiye'de BAE'nin son yılların en büyük yabancı yatırım anlaşmalarından bazılarına imza attığı görülüyor. BAE, Türkiye'de en çok yatırım yapan 15 ülke arasında yer alıyor. 2020'de Türkiye'ye doğrudan 5 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'nin de 2019'da BAE'ye yatırım miktarı 310 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
TİCARET YÜZDE 40 ARTABİLİR
İki ülke arasındaki ticarette de hızlı bir gelişim var. Petrol dışı ticaret geçen yıl 2020'ye oranla yüzde 54 artışla 13.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye BAE'nin 11'inci büyük ticaret ortağı. BAE ise Türkiye'nin ikili ticaret hacmi en yüksek olan ülkeler sıralamasında 12'nci sırada geliyor. İki ülke arasında 2019'da ticaret hacmi 7.3 milyar dolardı. 2020 ve 2021'de bu rakam 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlişkilerin normalleşmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'yle ticaret hacminin yüzde 40 artacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri, kıymetli taşlar ve metaller, makinalar ve elektrikli cihazlar. Türkiye'nin BAE'den ithal ürünleri arasında ise altın, alüminyum, mücevherat, petrol yağları, kimyasal maddeler ve demir başı çekiyor.