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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 09:39
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    • 22.02.2022 09:39
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    Dolar yükselir mi, düşer mi? 22 Şubat dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları

    Rusya-Ukrayna krizi küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmasına neden oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 13,6550 liradan, avro 15,4500 liradan güne başladı. Küresel piyasalarda, artan jeopolitik tansiyonla negatif bir seyir izleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takviminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? 22 Şubat dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları

    Dolar yükselir mi, düşer mi?

    Döviz kurları ve altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte hareketlilik yaşanırken gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4620 lira olmuştu. Ons altın fiyatının yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da fırladı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? 22 Şubat dolar yükselecek mi, düşecek mi? Uzman yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...

    DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurlarıyla ilgili "Dolar 13,62 TL seviyesinde 13,50-13,70 TL aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama son bir kez yine 13,40 TL seviyesini test etme olasılığını güçlü görüyorum. Mart ayından sonra yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum. O yüzden Şubat ayında yaşanan gerileme 13,40 TL olabilir 13,30 TL olabilir. Bu seviyelerden sonra tekrar ralli yapma olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.

    SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

    İstanbul serbest piyasada dolar 13,6550 liradan, avro 15,4500 liradan güne başladı.

    Serbest piyasada 13,6530 liradan alınan dolar 13,6550 liradan satılıyor. 15,4480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4500 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4620 lira olmuştu.

    KÜRESEL PİYASALARDA ARTAN JEOPOLİTİK TANSİYONLA NEGATİF BİR SEYİR İZLENİYOR

    Küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takviminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. ABD, Rusya'nın bu kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

        Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

        Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle başta buğday, petrol ve altın olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş yaşanırken, yeni günün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarında sert düşüşle başladığı gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı 95,1 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini test etti, altının ons fiyatı ise 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü. Rusya'da RTS endeksi, dün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 13,2 kayıpla 1.207,5 puandan tamamladı. Dolar/Rus rublesi paritesi de 80,5 ile 15 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 79,9 seviyelerine geriledi.

        Bu gelişmelerle dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan New Yok borsasında, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün yüzde 2'ye yakın düşüşle başladığı görülüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2'lik artışla 96,2 seviyelerinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir haftadır gözlenen düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,86'ya indi.
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        Haberler Ekonomi Dolar yükselir mi, düşer mi? 22 Şubat dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları
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