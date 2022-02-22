Dolar yükselir mi, düşer mi? 22 Şubat dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle başta buğday, petrol ve altın olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş yaşanırken, yeni günün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarında sert düşüşle başladığı gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı 95,1 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini test etti, altının ons fiyatı ise 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü. Rusya'da RTS endeksi, dün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 13,2 kayıpla 1.207,5 puandan tamamladı. Dolar/Rus rublesi paritesi de 80,5 ile 15 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 79,9 seviyelerine geriledi.

Bu gelişmelerle dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan New Yok borsasında, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün yüzde 2'ye yakın düşüşle başladığı görülüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2'lik artışla 96,2 seviyelerinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir haftadır gözlenen düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,86'ya indi.