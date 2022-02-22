Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi, düşecek mi? 22 Şubat coin yorumları!

Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para birimi Bitcoin yüzde 6,43'ten fazla düşüşle 36,693,28 dolara kadar geriledi. Bitcoin şimdiye kadar yaklaşık yüzde 19 düşerken, Kasım 2021'de ulaştığı 69.000 dolara yakın rekor seviyesinden hala yüzde 46'nın üzerinde.

Ethereum blok zincirine bağlı madeni para ve piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether de yaklaşık yüzde 7 düşüşle 2.533.46 dolara düştü. Bu arada Dogecoin fiyatı yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 0.12 dolara düşerken Shiba Inu da yaklaşık yüzde 8 düşerek 0.000024 dolara düştü.