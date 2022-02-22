Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin hemen sonrasında piyasalarda hareketlilik sürüyor. Ons altın yükselişe geçerken kripto para birimlerinde düşüşler yaşandığı görülüyor. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi, düşecek mi? 22 Şubat coin yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...
BİTCOİN VE ALTCOİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?
Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe gelen açıklamalar kripto para birimlerini etkiledi. Geçtiğimiz hafta 40 bin dolar bandında gezinen Bitcoin şu sıralarda 36.900-37.000 seviyesinde yerini aldı.
Kripto para fiyatları bugün, Rusya-Ukrayna arasındaki yoğunlaşan gerilimlerin ardından Bitcoin 37.000 dolar seviyesinin altına düştü.
Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para birimi Bitcoin yüzde 6,43'ten fazla düşüşle 36,693,28 dolara kadar geriledi. Bitcoin şimdiye kadar yaklaşık yüzde 19 düşerken, Kasım 2021'de ulaştığı 69.000 dolara yakın rekor seviyesinden hala yüzde 46'nın üzerinde.
Ethereum blok zincirine bağlı madeni para ve piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether de yaklaşık yüzde 7 düşüşle 2.533.46 dolara düştü. Bu arada Dogecoin fiyatı yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 0.12 dolara düşerken Shiba Inu da yaklaşık yüzde 8 düşerek 0.000024 dolara düştü.