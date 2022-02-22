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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 10:13
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    • 22.02.2022 10:13
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    Merkez Bankası şubat ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı

    Son dakika haberi... TCMB, şubat ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak yüzde 49,0 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası kritik verilerini açıkladı

    TCMB, şubat ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti

    Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

    Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi.

    Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görülürken gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

    Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak yüzde 49,0 seviyesinde gerçekleşti.

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