Vatandaşlar Mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek? Mazot gübre desteği sorgulama ekranı! 2022 yılı ödemeleri hangi tarihte? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Çiftçilerin merakla ve heyecanla öğrenmek istediği, yakından takip ettiği Mazot gübre desteğinde son durum nedir? Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?
Ödemeler geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yapılmıştı ancak bu yıl ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.