SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat hesaplarına büyük destek! 453 milyar TL birikti

Kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 193 milyar lirası Hazine, 260 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere 453 milyar lira birikti. Dövizden TL'ye dönüşün payı yüzde 57'yi geçti.
Türk Lirası'nın cazibesini artırmak ve dolarizyonu azaltmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Aralık 2021'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları'nın büyüklüğü yarım trilyon liraya yaklaştı. Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 260 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 453 milyar lira bakiyeye ulaşıldı.
DÖVİZDEN DÖNÜŞÜN PAYI % 57.3
Döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası'na dönüşte 72 milyar lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası tüzel kişi hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar liralık bakiye oluştu. Bu tablo yaklaşık 20 milyar dolarlık bir döviz hesabının TL'ye çevrildiği anlamına geliyor. Dövizden dönüşümün kur korumalı hesaplardaki payı ise yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ilk dönemde dövizden döşümün oranının yüzde 10 civarında olduğunu, daha sonra bunun yüzde 49'a çıktığını belirterek, döviz bozdurma oranının yüzde 55-60'a çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.