SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat hesaplarına büyük destek! 453 milyar TL birikti





DÖVİZDEN DÖNÜŞÜN PAYI % 57.3

Döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası'na dönüşte 72 milyar lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası tüzel kişi hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar liralık bakiye oluştu. Bu tablo yaklaşık 20 milyar dolarlık bir döviz hesabının TL'ye çevrildiği anlamına geliyor. Dövizden dönüşümün kur korumalı hesaplardaki payı ise yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ilk dönemde dövizden döşümün oranının yüzde 10 civarında olduğunu, daha sonra bunun yüzde 49'a çıktığını belirterek, döviz bozdurma oranının yüzde 55-60'a çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.