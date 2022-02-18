Türkiye ile Avrupa arasındaki enerji fiyatları kıyaslaması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tablolarla anlattı

Dünya genelinde enerji talebinde tarihi düşüşe neden olan koronavirüs salgını, kapanmaların ardından tekrar açılan ekonomilerin hızla artan petrol, doğa gaz ve kömür talepleri karşısında enerji piyasalarında şiddetli dalgalanmalara yol açtı.
Salgın döneminde düşen enerji üretimi henüz ivme kazanmadan talebin hızla artması, enerji fiyatlarını Avrupa ve ABD gibi bölgelerde rekor seviyelere çıkararak piyasalarda aksaklıklara neden oluyor.
Türkiye'de yaşanan krizden etkilenirken devlet fiyatları sübvanse ederek vatandaşa en az zamla yansıttı.
BAKAN DÖNMEZ TABLOLARLA ANLATTI
Muhalefet faturalar üzerinden algılarla hükümeti hedef alırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Avrupa ve Türkiye'nin enerji fiyatlarının kıyaslamasını tablolar üzerinden yaptı.
ELEKTRİKTE EN UZUN 3. DOĞALGAZDA 1. ÜLKEYİZ
Verilere göre Türkiye elektrikte en ucuz faturayı yansıtan 3. ülke olurken, doğalgazda ise birinci ülke konumunda yer aldı.
Bakan Dönmez konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
"Almanya'da 200 kwh için bin 525 lira aylık bir bedel ödüyor. Avrupa ülkeleri gazı hangi fiyattan alıyorsa 3 aşağı 5 yukarı biz de aynı fiyattan alıyoruz. Petrolü hangi fiyattan alıyorlarsa biz de aşağı yukarı aynı fiyattan alıyoruz. Biz vatandaşımıza daha düşük yansıtmışız. Asgari ücret üzerinden baktığımızda evine bir asgari ücret giren vatandaşımız bir ayda yüzde 5.48'ini elektriğe veriyor.
"SÜRECİ ÇOK GEÇMEDEN ATLATMIŞ OLACAĞIZ"
Ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde sıkıntı ve zorluk yarattığının farkındayız. Onun için çare arıyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük oradan hazine üzerinden destekledik. Doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar toplamda 100 milyarlık bir destek verdik. Elektrik ve doğal gazda 2022 yılı içerisinde bu rakam 100 milyarın üzerine çıkacak gibi. Tüm kaynakları sadece bu alandaki desteklere ayırdığımızda zorunlu yapılması gereken destekler aksayabilir. Yaklaşık 25 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Avrupa'da da gündemde sıcak bir konu. Bu kadar yüksek fiyatlarla bu işin sürdürülebilir olmadığını kaynak ülkeler dahil konuşuyor. Buralarda bir tansiyon düşüklüğü, bununla birlikte kuraklığın geçmesi gibi, bu sene ciddi yağışlar alıyoruz. Bu gibi etkenlerle bu süreci çok geçmeden atlatmış olacağız. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor."
"DOĞAL GAZ FATURASININ YÜZDE 75'İNİ DEVLET KARŞILIYOR"
Elektrikte en ucuz Avrupa'da 3. ülke olduğumuzu söylemiştik. Türkiye'de ortalama 100 metreküp için 281 lira öderken bize en yakın Ukrayna'da bu rakam 416. Almanya'da 3 bin 500 lira rakam ediyor. Asgari ücretteki payına gelince en ucuz üçüncü ülke durumunda. Yine bir asgari ücretli yüzde 5,6'sını doğal gaz için ödüyor. Yunanistan yüzde 13'ler seviyesinde. Doğal gaz faturasının yüzde 75'ini devlet karşılıyor.