Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim: 250 ila 500 TL arasında düşecek! Hangi esnaf ucuz elektrikten yararlanabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği elektrikteki yeni düzenlemeler 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece, vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak. Yapılacak düzenlemeler kapsamında bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek.
Ortalama bir kademe miktarı belirlenerek, o kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler seviyesinde arttığı bu dönemde yeni bir destek paketini hayata geçirecek.
MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK
1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı. 1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.
3 ESNAFTAN İKİSİ KAPSAMDA
Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaför, tamirci gibi küçük esnafa da kademeli tarife gelecek. Esnafın faturalarını yüzde 25 düşürecek, bir model uygulanacak. Türkiye'de yine her 3 esnaftan 2'sine denk gelecek şekilde ortalama bir tüketim miktarı belirlenecek. Cemevi, dernek ve vakıflar mesken aboneliğine alınacak. Ortalama olarak 1 kilovatsaatlik tüketimde 1 lira indirim alacak olan bu kesimlerin örneğin 500 kilovatsaatlik ortalama tüketimde faturası 500 lira daha az olacak.