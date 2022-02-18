Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim: 250 ila 500 TL arasında düşecek! Hangi esnaf ucuz elektrikten yararlanabilir?

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;



Peki kademeli tarife nasıl olacak? Malum, son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. 'Yüzde 25 indirim' demek, düşük tarifede elektrik birim maliyetinin 2.06 TL'ye düşmesi anlamına gelir. Yani esnafın elektrik birim maliyetinin konutların ikinci kademesine çekilmesi söz konusu olabilir.

Bu nasıl bir rahatlama sağlar? Tabii, burada belirlenecek kademe limiti önemli... Her esnafın aylık bazda kullandığı tüketim farklı... Bir dağıtım şirketinden farklı esnaf gruplarının ortalama tüketim rakamlarını istedim. Örneğin, bir fırıncı aylık ortalama 1.436 kwh elektrik tüketiyor. Bu miktar kıraathanelerde 579 kwh. Kuaförde 415, kuyumcuda 701, manavda 440, market-bakkalda 1.199, otelde 6.235, pastanede 1.985, restoran-lokantada 1.759 kwh civarında... (Tabii, bu rakamlar sadece o bölgeden örnekler. Dükkan büyüklüğü, aydınlatma ve cihaz çeşitliliği bu miktarları artırabilir de azaltabilir de...) Gördüğünüz gibi listedeki meslek kollarının esnafının tüketim oranları da farklı... Ortalamaya bakıldığında, aylık tüketim 1.400 kwh gibi bir rakama tekabül ediyor. Hükümet tarife düzenlemesinin kapsama alanını yüzde 65 olarak düşünüyorsa, düşük tarifede limitin 800 ila 1000 kwh arasında olması beklenebilir. Dolayısıyla günlük limitin de 25 ila 30 kwh olarak belirlenmesi gerekir. Bu da birçok esnafın düşük tarifeden faturalandırılması demektir.