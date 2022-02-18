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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 06:59
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    • 18.02.2022 07:03
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    Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim: 250 ila 500 TL arasında düşecek! Hangi esnaf ucuz elektrikten yararlanabilir?

    Başkan Erdoğan’ın açıkladığı elektrik faturalarını ucuzlatacak düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Vatandaşın elektriğinde zam oranı geri çekilecek. Esnafın faturası yüzde 25 düşecek. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, örnek hesaplama ile esnafa gelen yüksek faturaların 250 ila 500 TL arasında düşebileceğini yazdı.

    Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği elektrikteki yeni düzenlemeler 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece, vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak. Yapılacak düzenlemeler kapsamında bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek.

    Ortalama bir kademe miktarı belirlenerek, o kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler seviyesinde arttığı bu dönemde yeni bir destek paketini hayata geçirecek.

    MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK
    1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı. 1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.

    3 ESNAFTAN İKİSİ KAPSAMDA
    Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaför, tamirci gibi küçük esnafa da kademeli tarife gelecek. Esnafın faturalarını yüzde 25 düşürecek, bir model uygulanacak. Türkiye'de yine her 3 esnaftan 2'sine denk gelecek şekilde ortalama bir tüketim miktarı belirlenecek. Cemevi, dernek ve vakıflar mesken aboneliğine alınacak. Ortalama olarak 1 kilovatsaatlik tüketimde 1 lira indirim alacak olan bu kesimlerin örneğin 500 kilovatsaatlik ortalama tüketimde faturası 500 lira daha az olacak.

        AİLE BAKANLIĞI'NIN DESTEKLERİ ARTIRILACAK
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.1 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek miktarı verilen hane sayısı bu yıl 4 milyona çıkarılacak. Aynı şekilde doğalgaz yardımından da 4 milyon hane faydalanacak. Elektrikte 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

        DÖNMEZ: GEÇTİĞİMİZ YILDAN DAHA FAZLA DESTEK YAPACAĞIZ
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirterek, küresel enerji fiyatlarında 10 kat artış olduğunu hatırlattı. Sadece Türkiye'nin değil, enerjide dışa bağımlı olan bütün ülkelerde benzer sorunlar olduğunu dile getiren Dönmez, Türkiye'nin de vatandaşını fiyat artışından korumak için çeşitli adımlar attığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, elektrik ve doğalgazda 2021'de toplamda 100 milyar liralık sübvansiyon yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Bu yılda bundan daha az olmayacak. Öyle ki rakamlar hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor" dedi.

        FATURALAR 250 İLA 500 TL ARASINDA DÜŞEBİLİR
        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, örnek hesaplama ile esnafa verilecek desteğin detaylarını ve düşük tarife limitinin ne kadar olabileceğini kaleme kaldı. Güngör, "1 Mart'tan itibaren yeni düzenleme devreye girdiğinde, aşağı yukarı bu örneklerdeki faturalar 250 ila 500 TL arasında düşebilir." dedi.

            İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;


            Peki kademeli tarife nasıl olacak? Malum, son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. 'Yüzde 25 indirim' demek, düşük tarifede elektrik birim maliyetinin 2.06 TL'ye düşmesi anlamına gelir. Yani esnafın elektrik birim maliyetinin konutların ikinci kademesine çekilmesi söz konusu olabilir.

            Bu nasıl bir rahatlama sağlar? Tabii, burada belirlenecek kademe limiti önemli... Her esnafın aylık bazda kullandığı tüketim farklı... Bir dağıtım şirketinden farklı esnaf gruplarının ortalama tüketim rakamlarını istedim. Örneğin, bir fırıncı aylık ortalama 1.436 kwh elektrik tüketiyor. Bu miktar kıraathanelerde 579 kwh. Kuaförde 415, kuyumcuda 701, manavda 440, market-bakkalda 1.199, otelde 6.235, pastanede 1.985, restoran-lokantada 1.759 kwh civarında... (Tabii, bu rakamlar sadece o bölgeden örnekler. Dükkan büyüklüğü, aydınlatma ve cihaz çeşitliliği bu miktarları artırabilir de azaltabilir de...) Gördüğünüz gibi listedeki meslek kollarının esnafının tüketim oranları da farklı... Ortalamaya bakıldığında, aylık tüketim 1.400 kwh gibi bir rakama tekabül ediyor. Hükümet tarife düzenlemesinin kapsama alanını yüzde 65 olarak düşünüyorsa, düşük tarifede limitin 800 ila 1000 kwh arasında olması beklenebilir. Dolayısıyla günlük limitin de 25 ila 30 kwh olarak belirlenmesi gerekir. Bu da birçok esnafın düşük tarifeden faturalandırılması demektir.


            Daha da somutlaştırmak için birkaç farklı iş kolundaki esnaf tanıdıktan fatura örneklerini istedim. Misal, bir manavın ortalama günlük tüketimi 12.21 kwh. Ocak ayına ilişkin faturası 1.046 TL gelmiş. Kuyumcu ortalama günlük tüketimi 22.4 kwh. Gelen faturası 1.785 TL. Ortalama 13.4 kwh elektrik tüketen bir kuaföre 1.030 TL fatura gelmiş... 1 Mart'tan itibaren yeni düzenleme devreye girdiğinde, aşağı yukarı bu örneklerdeki faturalar 250 ila 500 TL arasında düşebilir. Elbette, işin teknik kısmını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım şirketleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu çalışıyor. Ancak burada yapılacak düzenlemenin yeniden herhangi bir mağduriyete neden olmadan gerçekleştirilmesi şart... O yüzden ince elenip sık dokunması ve yeniden değiştirmeye mahal vermeden yapılması gerekiyor.

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            Haberler Ekonomi Esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim: 250 ila 500 TL arasında düşecek! Hangi esnaf ucuz elektrikten yararlanabilir?
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