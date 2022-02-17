e- Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı! Kimler 1150 TL doğal gaz yardımı alabilir? Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Bugün başlayacak başvurular hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat işlemlerini yapacak. Bu kapsamda internet arama motorlarında, "Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları araştırılıyor. İşte doğal gez desteğine ilişkin merak edilenler...
Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonları sevindirecek müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Enflasyonla mücadele kapsamında su faturaları ve elektrik faturalarında olduğu gibi doğal gazda da fatura desteği geliyor. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımında başvurular başlıyor. Hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında destek sağlanacak. Hedef 4 milyon haneye ulaşmak.
PEKİ BAŞVURULAR NASIL OLACAK? KİM BU YARDIMLARDAN YARARLANABİLECEK, KRİTERLER NE?
Başvuru e-Devlet üzerinden olacak. Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması bekleniyor. Ama sadece bu değil o kişilerin geliri olmasa bile üzerlerine kayıtlı bir mülk ve benzeri var mı? Ona da bakılıyor gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının belirlenmesinde.