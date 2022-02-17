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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 06:44
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    • 18.02.2022 06:45
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    e- Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı! Kimler 1150 TL doğal gaz yardımı alabilir? Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

    Doğal gaz desteği başvuruları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Devlet kanadından dar gelirli ailelere birçok kapsamda destek ödemesi yapılıyor. Bunlardan biri de doğal gaz ödeneği. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz yardımı yapılmasına yönelik başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Hak sahibi olmak isteyenler gerekli şartları ve başvuru detaylarını merak etmeye başladı. 4 milyon hane için 450-1150 TL arasında doğal gaz desteği yapılacağı açıklanmıştı. Peki, doğal gaz desteği başvuru ekranı açıldı mı? e-Devlet doğal gaz desteği başladı mı? Doğal gaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e- Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı!

    Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Bugün başlayacak başvurular hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat işlemlerini yapacak. Bu kapsamda internet arama motorlarında, "Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları araştırılıyor. İşte doğal gez desteğine ilişkin merak edilenler...

    Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonları sevindirecek müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Enflasyonla mücadele kapsamında su faturaları ve elektrik faturalarında olduğu gibi doğal gazda da fatura desteği geliyor. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımında başvurular başlıyor. Hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında destek sağlanacak. Hedef 4 milyon haneye ulaşmak.

    PEKİ BAŞVURULAR NASIL OLACAK? KİM BU YARDIMLARDAN YARARLANABİLECEK, KRİTERLER NE?

    Başvuru e-Devlet üzerinden olacak. Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması bekleniyor. Ama sadece bu değil o kişilerin geliri olmasa bile üzerlerine kayıtlı bir mülk ve benzeri var mı? Ona da bakılıyor gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının belirlenmesinde.

        METEOROLOJİK ŞARTLARA GÖRE YAPILACAK!

        Bir diğer kriter ise o kişinin yaşadığı yerde doğalgaz altyapısının olup olmadığı. Bu da bakılacak kriterlerden olacak. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişiler hak sahibi olacak ve mart ayında da ödemeler başlayacak.

        Ödemeler ısıl haritaya göre yapılacak. Yani illerin meteorolojik şartlarına göre. Yani örneğin Erzurum'daki meteorolojik şartlara göre ihtiyaç duyulan doğalgaz ihtiyacı ile Antalya'daki aynı değil.

        Dağıtımda ne kadarlık bir ödemeye hak kazanıldığı ise işte illere göre değişen o ısı ihtiyacına göre belirlenecek.

        Hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

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        Haberler Ekonomi e- Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı! Kimler 1150 TL doğal gaz yardımı alabilir? Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?
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