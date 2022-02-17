e- Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı! Kimler 1150 TL doğal gaz yardımı alabilir? Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

METEOROLOJİK ŞARTLARA GÖRE YAPILACAK!

Bir diğer kriter ise o kişinin yaşadığı yerde doğalgaz altyapısının olup olmadığı. Bu da bakılacak kriterlerden olacak. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişiler hak sahibi olacak ve mart ayında da ödemeler başlayacak.

Ödemeler ısıl haritaya göre yapılacak. Yani illerin meteorolojik şartlarına göre. Yani örneğin Erzurum'daki meteorolojik şartlara göre ihtiyaç duyulan doğalgaz ihtiyacı ile Antalya'daki aynı değil.