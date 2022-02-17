Elektrikte indirim ne zaman başlayacak? Yüzde kaç indirim olacak? Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.
Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.
ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE
Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor.