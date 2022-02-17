Elektrikte indirim ne zaman başlayacak? Yüzde kaç indirim olacak? Bakan Dönmez açıkladı





Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz.

DOĞALGAZ DESTEĞİNDE SON DURUM

Yıllık 450 ile bin 150 olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak.

ISPARTA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Isparta'da 3 Şubat günü son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu local bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak."

ERDOĞAN: ELEKTRİKTE TARİFE RAKAMLARI, VATANDAŞIMIZ LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanaatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.