18 Şubat gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? Altın gurusu İslam Memiş yatırımcılara tüyo verdi: Mart ve Nisan’da...

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar fiyatların seyrine odaklandı. Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle küresel piyasalarda altının ons fiyatı da 1.891 dolar seyrinde yatay hareket ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar...