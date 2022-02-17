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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 06:19
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    • 18.02.2022 06:21
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    18 Şubat gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? Altın gurusu İslam Memiş yatırımcılara tüyo verdi: Mart ve Nisan'da...

    Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Dün yatırımcıların ve vatandaşların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası PPK toplantısının ardından politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulduğunu duyurdu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. "Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda yatırım, hediye veya düğünlerde takı merasimi için altın satın almak isteyenler serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 18 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    18 Şubat gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? Altın gurusu İslam Memiş yatırımcılara tüyo verdi: Mart ve Nisan’da...

    Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar fiyatların seyrine odaklandı. Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle küresel piyasalarda altının ons fiyatı da 1.891 dolar seyrinde yatay hareket ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar...

    18 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 822,17

    Gram altın satış: 822,25

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.336,00

    Çeyrek altın satış: 1.358,00

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış: 2.679,00

    Yarım altın satış: 2.715,00

    TAM ALTIN

    Tam altın alış: 5.304,15

    Tam altın satış: 5.407,38

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.497,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.580,00

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 745,71

        22 ayar bilezik satış: 770,29

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        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. "Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek." ifadelerini kullanan Memiş şöyle devam etti;

        "Hazırlıklı olun"

        - Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı.
        Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum.

        -Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz.

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        Haberler Ekonomi 18 Şubat gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? Altın gurusu İslam Memiş yatırımcılara tüyo verdi: Mart ve Nisan'da...
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