Ekonomi için 4’lü paket! Meclis’te yoğun mesai başlıyor

E- TİCARET

E-ticaret ya da online alışverişte yaşanan sorunlara çözüm aramak amacıyla hazırlanan teklif de TBMM gündemine gelecek. Hazırlıkları uzun zamandan beri süren bu düzenleme, internet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçlarıyla satılan tüm ürünleri içeriyor. BTK, internet siteleri aracılığı ile satılan ve satışı yasak ya da sakıncalı olan ürünlere erişimi engelleyebilecek. Türkiye'de yasaları ihlal etmese de uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünler, Türkiye pazarında satışa sunulamayacak. Denetleyici kurumlar, telefon, e-mail veya e-ticaret ile satılan ürünler ile ilgili denetim yapacak. Bu kurumlar, internet aracılığı ile satılan ürünleri müşteri gibi satın alacak ve teslimatı yapılan ürünleri inceleyecek.

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