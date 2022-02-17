Ekonomi için 4’lü paket! Meclis’te yoğun mesai başlıyor

TBMM'ye verilen 12 günlük çalışma arasının ardından, öncelikle gündem oluşturacak yasalarla ilgili değerlendirme yapılıyor. Çalışmaları son noktaya gelen ve daha çok ekonomik alt yapı düzenlemelerini içeren 4 teklif için start verildi. TBMM gündemi için bunlarla birlikte 10'a yakın düzenleme sıra bekliyor. Edinilen bilgiye göre, bakanlar, hazırladıkları taslakların öncelikli olarak TBMM gündemine alınmasıyla ilgili kulisleri yoğunlaştırmaya başladı. Hazırlıkları tamamlanan 4 Ekonomi başlıklı teklifin önümüzdeki günlerde sırayla TBMM'ye verilmesi bekleniyor. Nükleer enerji alanında yapılacak yatırımlara ilişkin alt yapı kurallarını belirleyen teklifin AYM'nin yasanın çıkarılmasına ilişkin verdiği sürenin 10 Mart'ta dolması nedeniyle acele edildiği belirtiliyor. Ayrıca, Haller Yasa Teklifi, Perakende Satış Teklifi, nafaka düzenlemesi, spor taslağı, kripto para düzenlemesi de Meclis'e taşınacak.
Öncelikle beklenen düzenlemeler şöyle:
MEGA BÖLGELER
İlk olarak 2002 yılında kurulan endüstri bölgelerinin daha verimli kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamak için bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Mega endüstri bölgeleri olarak adlandırılan bu çalışmayla, Hazine arazisi tahsislerine kolaylık getirilecek. TOGG gibi yatırımlara özel statü tanınacak. Endüstri bölgelerinin tipleri azaltılarak, iki tipe indirilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, arazinin süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsisler için teminat gösterme kolaylığı sağlanacak.
NÜKLEER ALTYAPI
Nükleer enerji teklifiyle, bu alanda Paris Anlaşması başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uygun bir yasal altyapı oluşturacak. Tüm işletmecilerin, yatırımcıların ve devletin sorumlulukları ayrı ayrı belirlenecek. Halkın, çevrenin, gelecek nesillerin nasıl korunacağına ilişkin kurallar da konulacak. Tüm işletmecilerin, yatırımcıların sorumlulukları ayrı ayrı belirlenecek. Nükleer enerji alanına ilişkin kamunun yetki ve yükümlülükleri belirlenecek. Emniyet ve güvenlik tedbirlerine ilişkin net hükümler olacak. Zarar durumundaki sigortaya ilişkin alt ve üst limitler konulacak.