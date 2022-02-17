3600 ek göstergede kapsam genişliyor: Memurların yüzde 90’ı 3600’e yükselecek!

Milyonlarca memurun hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede meslek grupları genişliyor. Yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak.
Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranlarının" artırılması da masada. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.
İLK TOPLANTI YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 Ek Gösterge Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor.