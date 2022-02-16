Memura 3600 ek gösterge zammı! Kime, ne kadar verilecek? İşte meslek meslek 3600 ek gösterge listesi...
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergeye çevrilmiş durumda. Peki, 3600 ek gösterge kapsamında hangi memura ne kadar ek gösterge verilecek? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte meslek meslek 3600 ek gösterge listesi...
16.02.2022 18:23
- Son Güncelleme: 16.02.2022 18:29
3600 ek gösterge için ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında başladı.
İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı sona erdi.