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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 08:48
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    • 17.02.2022 08:48
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    TOKİ açık artırma - emlak müzayede canlı izle! 17 Şubat 2022 TOKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma isim listesi!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacağını duyurmuştu. TOKİ, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü açık artırma yapacağını açıkladı. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Peki, TOKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler ve emlak müzayede canlı izle linki!

    takvim.com.tr
    17 şubat 2022 TOKİ açık artırma - emlak müzayede canlı izle!

    TOKİ, 16- 17 Şubat tarihlerinde 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacağını duyurmuştu. Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Peki, OKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler ve emlak müzayede canlı izle linki!

    TOKİ, 129 KONUT VE 145 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

    Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.

    17 Şubat 2022 TOKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma saat kaçta?

    Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

        AÇIK ARTIRMALAR NEREDE VE NASIL YAPILACAK?

        Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 ve yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.



        Ayrıca Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Trabzon, Siirt, Osmaniye ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerleri yüzde 15, 25 ve 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

        BAŞVURULAR NEREDEN?

        Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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        Haberler Ekonomi TOKİ açık artırma - emlak müzayede canlı izle! 17 Şubat 2022 TOKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma isim listesi!
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