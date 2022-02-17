TOKİ açık artırma - emlak müzayede canlı izle! 17 Şubat 2022 TOKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma isim listesi!

TOKİ, 16- 17 Şubat tarihlerinde 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacağını duyurmuştu. Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Peki, OKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler ve emlak müzayede canlı izle linki!
TOKİ, 129 KONUT VE 145 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.
17 Şubat 2022 TOKİ 22 ilde 145 iş yeri açık artırma saat kaçta?
Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.