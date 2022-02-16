Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim azaldı risk iştahı arttı! Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nda

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Avrupa'da Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışı ve bu paralelde enerji fiyatlarındaki hareketlilik gündemin odağında kalmaya devam ederken, yükselen enflasyon baskıları karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz artırımını ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin sözle yönlendirmeler de yakından izleniyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, dün yaptığı açıklamada, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğine kadar net varlık alımlarını sonlandırabileceğini, bundan kısa bir süre sonra da faiz artırımı yapabileceğini söyledi.

Siyasi gerilimin azalmasıyla dün Rusya'da RTS endeksi dün yüzde 5,1 artarak 1.498 puandan kapandı. Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin 2021 yılının 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,6 ile beklentileri karşılaması sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,98 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,6'lık artışla 1,1358'den günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor.

ASYA PİYASALARI

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), küresel çapta normalleşme yolunda adımlar atan merkez bankalarının aksine gevşek para politikası duruşunu korumasının ekonomik etkilerine yönelik tartışmalar devam ediyor. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, aşırı gevşek para politikasından vazgeçmesinin bankanın elinde tuttuğu devasa büyüklükteki varlıklara geçici zarar verebileceğini söyledi. Bu ihtimalin göz ardı edilemeyeceğini belirten Kuroda, bunun kesin olarak gerçekleşeceğinin de söylenemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ÜFE yüzde 9,1 ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,9 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Bu gelişmelerle yeni günün Asya pay piyasaları tarafında pozitif başladığı dikkati çekerken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.