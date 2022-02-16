Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim azaldı risk iştahı arttı! Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nda

Son dakika... Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamaların ardından risk iştahının arttığı ve emtia fiyatlarında düşüş yaşandığı görülürken, yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklandı.
GERİLİM DÜŞÜYOR
Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin sert karşılık vereceğini, krizin çözülmesi için diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini ifade etti.
Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla küresel çapta risk iştahı artarken, pay piyasalarında alımlar, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise geri çekilme hızlandı.
PİYASALARDA SON DURUM
Jeopolitik risklerdeki artışla 94,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyelerde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, haber akışının ardından dün 90,7 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı ise 1.845 doların altına inerken, bugün 1.853 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları vadeli işlemlerde dün 80 avro seviyelerinden 67 avroya kadar gerilerken, bugün 70 avro seviyesinde dengelendi.