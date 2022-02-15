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Haberler Dünya Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı'nın iddialarını tiye aldı

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı'nın iddialarını tiye aldı

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyon giderek yükselirken Rusya'nın Ukrayna'yı yarın işgal edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin'den tiye alan bir açıklama geldi.

15.02.2022 16:26 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:26
Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı’nın iddialarını tiye aldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, konu iki ülke arasından çıkarak dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. ABD öncülüğünde NATO, Rusya'nın olası işgalinin bedelinin ağır olacağını ifade ederken, baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

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Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı’nın iddialarını tiye aldı

Açıklamalar birbirini kovalarken, uydudan çekilen görüntülerde Rus ordusunun Ukrayna sınırında taarruz pozisyonuna geçtiğinin tespit edildiği belirtildi. Rusya'nın, Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceği öne sürülürken, Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in bu iddiayı tiye aldığına yer verildi.

Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı’nın iddialarını tiye aldı

RUSYA YARIN UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK!
ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.

Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı’nın iddialarını tiye aldı

ABD, Rusya'nın büyük bir askeri hareketl,lik içinde olduğunu, Rusya'yı yarın işgal edebileceğini öne sürdü.

Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı’nın iddialarını tiye aldı

PUTİN DALGA GEÇTİ
Rusya'nın Ukrayna'yı yarın işgal edeceği iddiaları ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin detayı dikkat çekti. Açıklamada, 'Putin savaşın ne zaman olacağını sordu' ifadesi kullanıldı.

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