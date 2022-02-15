Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı'nın iddialarını tiye aldı
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyon giderek yükselirken Rusya'nın Ukrayna'yı yarın işgal edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin'den tiye alan bir açıklama geldi.
15.02.2022 16:26
- Son Güncelleme: 15.02.2022 16:26
RUSYA YARIN UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK!
ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.