Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Putin Batı’nın iddialarını tiye aldı

RUSYA YARIN UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK!

ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.