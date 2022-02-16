Mana ve gala coin yorumları! Gala ve mana coin düşecek mi, yükselecek mi? Geleceği...

Şubat ayının ilk günleriyle birlikte kripto para piyasasında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Son gelişmeler neticesinde yatırımcılar altcoinlerdeki son duruma odaklandı. Özellikle son alış satış fiyatları merak ediliyor. Peki, mana ve gala coin yorumları nelerdir? Gala ve mana coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
YÜKSELİŞ BAŞLADI
Yaşanan gelişmeler ile güne sakin başlayan kripto para piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 5 değer kazanarak 44 bin 200 Dolar seviyesine yükseldi.