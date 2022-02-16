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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 09:26
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    • 16.02.2022 09:26
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    Mana ve gala coin yorumları! Gala ve mana coin düşecek mi, yükselecek mi? Geleceği...

    Şubat ayının ilk günlerinden itibaren kripto para piyasasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Ocak ayında 33 bin dolar seviyelerini test eden Bitcoin bugün 44 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan altcoinlerdeki son duruma odaklanıldı. Peki, mana ve gala coin yorumları nelerdir? Gala ve mana coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte geleceği...

    Gala ve mana coin düşecek mi?

    Şubat ayının ilk günleriyle birlikte kripto para piyasasında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Son gelişmeler neticesinde yatırımcılar altcoinlerdeki son duruma odaklandı. Özellikle son alış satış fiyatları merak ediliyor. Peki, mana ve gala coin yorumları nelerdir? Gala ve mana coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...

    MANA COİN NE KADAR?

    1 Mana Coin 16 Şubat 2022 saat 09.30 itibariyle $ 3,2980 seviyesinde işlem görüyor.

    GALA COİN NE KADAR?

    1 Gala Coin 16 Şubat 2022 saat 09.30 itibariyle $ 0,34452 seviyesinde işlem görüyor.

    YÜKSELİŞ BAŞLADI

    Yaşanan gelişmeler ile güne sakin başlayan kripto para piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 5 değer kazanarak 44 bin 200 Dolar seviyesine yükseldi.

        Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum ise yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Kripto para bu yükseliş ile 3 bin 100 dolar seviyesine yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz kripto para piyasasını da etkilemeye devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi Mana ve gala coin yorumları! Gala ve mana coin düşecek mi, yükselecek mi? Geleceği...
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