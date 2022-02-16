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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 08:24
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    • 16.02.2022 09:21
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    OGS HGS geçişi nasıl olacak? OGS depozitoları iade edilecek mi? Sistem nasıl işleyecek?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan Otomoatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 1 Nisan'dan sonra kaldırılacağını açıkladı. OGS'si olanlar ise HGSye geçecek. 1.2 milyon OGS kullanıcısının ise aklında soru işaretleri var. OGS cihazları için ödenen bedeller ne olacak? OGS depozitoları iade edilecek mi? OGS cihazlarının depozito bedelleri HGS'ler bakiye olarak mı yüklenecek? İşte tüm detaylar...

    OGS cihaz bedelleri ne olacak?

    31 Mart itibarıyla araçlardaki OGS cihazları yerlerini HGS'lere bırakacak. Ancak uzun yıllardır kullanılan bu cihazlar için ödenen bedellerin ne olacağı tartışması konusu oldu.

    OGS İÇİN 40 DOLAR CİHAZ BEDELİ ALINIYORDU
    Hürriyet'in haberine göre; 1999 yılında OGS uygulaması başladığında, Ziraat Bankası'ndan cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zaman içinde hem cihazlar ucuzladı hem de Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank'ın sisteme dahil olmasıyla cihaz bedeli 13 dolara kadar düştü.

    KGS KALDIRILDIĞINDA BAKİYELER HGS'YE AKTARILDI
    Hatta bankalar kredi kartı kullanımı karşılığında bu cihazları müşterilerine ücretsiz vermeye başladı. Öyle ki 2012 yılında uygulamaya giren HGS'ye geçmek isteyen OGS kullanıcılarına bankalar 40 dolarlık depozito ücretlerini de iade ettiler. Ancak 2013 yılında kaldırılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartlarına sahip olanlar ise kart ücretlerini alamadılar; kart bakiyeleri ise HGS'ye aktarıldı.

        KISA SÜREDE BELLİ OLACAK
        Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 1.2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini söylediler. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ise PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeksizin HGS'ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını belirttiler.

        CİHAZLARI BANKALAR SATIYOR
        Yetkililer, "Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek" dedi. Bankacılık kaynakları OGS uygulamasında kendilerinin sadece aracı olduklarını, sistemin tamamıyla Karayolları üzerinden yürüdüğünü belirttiler. Ancak Karayolları'nın eski bürokratları, OGS cihazlarının bankalar tarafından araç sahiplerine satıldığını, dolayısıyla paraların da onlara ödendiğini ileri sürdüler.

        HAKEM HEYETİNE BAŞVURU
        Tüketici Konfederasyonu Başkanı (TÜKONFED) Aydın Ağaoğlu, HGS'ye geçişte kart bedellerinin hesaba yatırılmaması halinde son 5 yıl içinde kart almış OGS kart sahiplerinin Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak cihaz bedellerini satın aldıkları bankalardan talep edebileceklerini söyledi.

            Ağaoğlu, uygulamanın 1999 yılında başladığını ve o tarihlerde cihaz alıp, halen kullanmaya devam eden tüketicilerin cihaz paralarını iade almalarının mümkün olmadığını belirterek, "Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereği bu tür cihazlarda kullanım ömrü 5 yıldır; tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi. Bu tarihten sonra cihazı satanın herhangi bir bakım, servis, yedek parça yükümlülüğü bulunmaz.

            Ama cihazı son 5 yılda almış olan tüketiciler, hak kaybı olduğunu düşündükleri takdirde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak, OGS cihazıyla HGS etiketi arasındaki farkın iadesini isteyebilirler. Cihazları satanlar bankalar ise bunu bankalardan talep edebilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü ise idari bir işlem olduğu için İdare Mahkemesinde dava açabilirler" şeklinde konuştu.

            31 MART'TAN SONRA SADECE HGS KULLANILACAK
            Türkiye'de yaklaşık 17 milyon aboneden yüzde 93'ü, yani 15.8 milyonu HGS kullanıyor. 1,2 milyon araçta ise OGS bulunuyor. 2021'de gişelerden HGS'de 563,1 milyon, OGS'de 71,6 milyon geçiş gerçekleşti. 31 Mart'tan itibaren Köprü ve Otoyol geçişleri sadece HGS üzerinden yapılacak.

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            Haberler Ekonomi OGS HGS geçişi nasıl olacak? OGS depozitoları iade edilecek mi? Sistem nasıl işleyecek?
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