OGS HGS geçişi nasıl olacak? OGS depozitoları iade edilecek mi? Sistem nasıl işleyecek?

OGS İÇİN 40 DOLAR CİHAZ BEDELİ ALINIYORDU
Hürriyet'in haberine göre; 1999 yılında OGS uygulaması başladığında, Ziraat Bankası'ndan cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zaman içinde hem cihazlar ucuzladı hem de Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank'ın sisteme dahil olmasıyla cihaz bedeli 13 dolara kadar düştü.
KGS KALDIRILDIĞINDA BAKİYELER HGS'YE AKTARILDI
Hatta bankalar kredi kartı kullanımı karşılığında bu cihazları müşterilerine ücretsiz vermeye başladı. Öyle ki 2012 yılında uygulamaya giren HGS'ye geçmek isteyen OGS kullanıcılarına bankalar 40 dolarlık depozito ücretlerini de iade ettiler. Ancak 2013 yılında kaldırılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartlarına sahip olanlar ise kart ücretlerini alamadılar; kart bakiyeleri ise HGS'ye aktarıldı.