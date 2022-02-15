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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 06:18
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    • 16.02.2022 06:18
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    16 Şubat Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı…

    Hafta ortasında sabah saatlerinden itibaren 16 Şubat Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. sunun yanıtı araştırma konusu oldu. Yatırım ya da hediye amaçlı satın alım yapacak olan tüm illerden vatandaşlar piyasaların üçüncü işlem gününde rakamların nasıl olduğunu merak ediyor. Peki Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç liradan alıcı buluyor?

    takvim.com.tr
    16 Şubat Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar?

    Her sabah yoğun bir şekilde 16 Şubat Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Altın alarak birikim yapmak ya da bozdurmak isteyenler kuyumculara gitmeden önce piyasalara dair araştırma yapıyor. Güncal rakamlar haberimizde derledik.

    16 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 809,85

    Gram altın satış: 810,01

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.316,00

    Çeyrek altın satış: 1.339,00

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Yarım altın alış: 2.640,00

        Yarım altın satış: 2.677,00

        TAM ALTIN NE KADAR?

        Tam altın alış: 5.222,85

        Tam altın satış: 5.324,51

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.410,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.492,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 734,85

        22 ayar bilezik satış: 759,37

        14 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        14 ayar bilezik alış: 443,49

        14 ayar bilezik satış: 535,24

        Altının onsu 1.850,7 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.850,7 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,9 kazançla 815 bin 415 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5937 lira, satışta 13,6482 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5284 lira, satışta 13,5826 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,11'ren, bileşik getirisi de yüzde 21,12'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3530, dolar/yen paritesi de 115,7 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,5 azalışla 91,4 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 16 Şubat Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı…
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