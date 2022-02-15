Her sabah yoğun bir şekilde 16 Şubat Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Altın alarak birikim yapmak ya da bozdurmak isteyenler kuyumculara gitmeden önce piyasalara dair araştırma yapıyor. Güncal rakamlar haberimizde derledik.