Konuttan sonra esnafa da kademeli tarife sistemi bugün Kabine toplantısında ele alınacak





'YÜZDE 30 KATKI BES'İ BÜYÜTECEK'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan yeni düzenlemeleri değerlendiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman; "Sistemin önümüzdeki dönemde yakalayacağı büyüme ivmesindeki en önemli itici güçlerden biri yüzde 30'a çıkarılan devlet katkısı olacak" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2021'de açıkladığı paket kapsamında, BES'te dünyanın hiçbir yerinde olmayan 'doğrudan devlet desteğinin' yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını hatırlatan Duman, "Hiçbir finansal enstrümanın yıllık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi yokken; BES birikimleri bu güvenceye kavuştu" diye konuştu. BES'in 18 yılını başarıyla tamamladığını ve 2021 sonu verilerine göre 13.3 milyon katılımcıya ulaştığını aktaran Duman, 2020'ye oranla yüzde 44 artışla 244 milyar liralık fon büyüklüğüne erişildiğini söyledi. Duman "17 Ocak itibarıyla BES'te 2 milyon 58 bin 549 katılımcı sayısı ve 45 milyar 102 bin liralık devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ile sektörümüze liderlik ediyoruz. Aynı şekilde OKS tarafında da 2 milyon 362 bin 337 katılımcı sayısı, 9 milyar 128 milyon liranın üzerinde devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ile birinciliğimizi sürdürüyoruz" dedi.