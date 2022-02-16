Konuttan sonra esnafa da kademeli tarife sistemi bugün Kabine toplantısında ele alınacak

Elektrikte vatandaşı rahatlatacak formüller bugün Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Enerji Bakanlığı konuyla ilgili bir sunum yapacak. Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, konutlarda başlayan kademeli tarife sisteminin benzerinin esnaf için de hayata geçirilmesi gündemde. Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar bugün masaya taşınacak. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak. Esnafa kademeli modelin yanı sıra, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi, Aile Bakanlığı'nın verdiği desteklerin artırılması da masada olacak.
'YÜZDE 30 KATKI BES'İ BÜYÜTECEK'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan yeni düzenlemeleri değerlendiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman; "Sistemin önümüzdeki dönemde yakalayacağı büyüme ivmesindeki en önemli itici güçlerden biri yüzde 30'a çıkarılan devlet katkısı olacak" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2021'de açıkladığı paket kapsamında, BES'te dünyanın hiçbir yerinde olmayan 'doğrudan devlet desteğinin' yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını hatırlatan Duman, "Hiçbir finansal enstrümanın yıllık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi yokken; BES birikimleri bu güvenceye kavuştu" diye konuştu. BES'in 18 yılını başarıyla tamamladığını ve 2021 sonu verilerine göre 13.3 milyon katılımcıya ulaştığını aktaran Duman, 2020'ye oranla yüzde 44 artışla 244 milyar liralık fon büyüklüğüne erişildiğini söyledi. Duman "17 Ocak itibarıyla BES'te 2 milyon 58 bin 549 katılımcı sayısı ve 45 milyar 102 bin liralık devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ile sektörümüze liderlik ediyoruz. Aynı şekilde OKS tarafında da 2 milyon 362 bin 337 katılımcı sayısı, 9 milyar 128 milyon liranın üzerinde devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ile birinciliğimizi sürdürüyoruz" dedi.
144 BİN ÇOCUĞA NAKDİ DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için Şubat ayında toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını söyledi. SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Yanık, bu hizmetten 144 bin çocuğun yararlandığını ifade etti. Yanık, "Geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktar bin 259 liradan bin 611 liraya yükseltildi" diye konuştu.
GIDADA FIRSAT BÜYÜDÜ
Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren karara ilişkin listeden çıkarılan bazı ürünler, listeye eklendi. 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, 'buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar' gibi bazı ürünler, KDV'yi yüzde 1'e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı. Dün yayımlanan kararda, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da sehven yer alan "3'üncü," ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir" denildi.
6 BİN ÇOCUK GELECEĞİ DENEYİMLEYECEK
Çocukların 120'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan proje kapsamında imzalar atıldı. Protokol ile resmi dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören 4-14 yaş arasındaki 6 bin öğrenci, teorik bilgilerini KidZania'da deneyimleme fırsatı bulacak. KidZania'da; hastane, itfaiye, tiyatro, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi çocukların deneyimleyebileceği 67 farklı aktivite alanı bulunuyor.