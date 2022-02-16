250.000 TL-248.000 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı!

OCAK'TA EN ÇOK SATILAN OTOMOTİV MARKALARI BELLİ OLDU: FİAT VE RENAULT MARKALARI BAŞTA GELİYOR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bilgilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari otomobil toplam satışları, 2022 senesi Ocak ayında bir önceki senenin Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise 2022 senesi Ocak ayında geride bıraktığımız senenin aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari otomobil satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 civarında kayıtlara geçti.

Toplam pazar, 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18.8 büyüdü

Bu senenin Ocak ayında, otomobil ve hafif ticari otomobil piyasası, 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.

Otomobil piyasası, 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari otomobil piyasası da 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.