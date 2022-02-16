250.000 TL-248.000 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı!

250.000 TL-248.000 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta senenin ilk kampanyalı fiyat listesi belli oldu. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen hususları arasında konumunu edindi. Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sonrasında
otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin sonrasında Renault Yeni Clio 2022 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL oldu. Markalardan yeni fiyat listeleri geldikçe haberimizin içinde kapsamlı bir şekilde eklenecektir.
RENAULT 2022 FİYAT LİSTESİ
2022 Şubat Renault Taliant Sıfır Araç Fiyat Listesi
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 286.600
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 354.400
Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 376.900
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2022 Şubat Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi
Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 248.100
Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg 296.300
Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 312.100
Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 20.300
Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 373.300