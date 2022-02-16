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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 10:35
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    • 17.02.2022 10:35
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    250.000 TL-248.000 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı!

    Yeni seneyle birlikte sıfır otomobilde yeni kampanyalar başladı. Yeni bir otomobil alabilmek isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip eder iken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Renault Yeni Clio 2022 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL'ye düştü. Bu aracı 250.000 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip ediyor.

    takvim.com.tr
    250.000 TL-248.000 TL’ye sıfır arabalar geliyor!

    250.000 TL-248.000 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta senenin ilk kampanyalı fiyat listesi belli oldu. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen hususları arasında konumunu edindi. Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sonrasında
    otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin sonrasında Renault Yeni Clio 2022 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL oldu. Markalardan yeni fiyat listeleri geldikçe haberimizin içinde kapsamlı bir şekilde eklenecektir.

    RENAULT 2022 FİYAT LİSTESİ

    2022 Şubat Renault Taliant Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 286.600

    Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 354.400

    Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 376.900

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    2022 Şubat Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 248.100

    Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg 296.300

    Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 312.100

    Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 20.300

    Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 373.300


        2022 Şubat Renault Megane Sedan Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 393.000

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg 399.900

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg 461.900

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg 467.900

        Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 526.900

        Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 532.900

        Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg 529.900

        Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 566.900

        Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg 584.000

        Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 601.000

        FİAT 2022 FİYAT LİSTESİ

        Fiat Yeni Egea Sedan 2022 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 250.900

        Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 359.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 291.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 373.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 432.900

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 315.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 397.900

        Fiat Yeni Egea HB 2022 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 289.900

        Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 370.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 385.900

            OCAK'TA EN ÇOK SATILAN OTOMOTİV MARKALARI BELLİ OLDU: FİAT VE RENAULT MARKALARI BAŞTA GELİYOR

            Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bilgilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari otomobil toplam satışları, 2022 senesi Ocak ayında bir önceki senenin Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.

            Otomobil satışları ise 2022 senesi Ocak ayında geride bıraktığımız senenin aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari otomobil satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 civarında kayıtlara geçti.

            Toplam pazar, 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18.8 büyüdü

            Bu senenin Ocak ayında, otomobil ve hafif ticari otomobil piyasası, 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.

            Otomobil piyasası, 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari otomobil piyasası da 10 senelik Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.

            TOPLAM PAZARDA FİAT İLK SIRADA

            ODD raporundan elde edilen verilere göre, geride bıraktığımız ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı.

            Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti.

            Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü ve Dacia 2 bin 748 satışla beşinci sırada yer aldı.

            OTOMOBİL SATIŞLARINDA FİAT, RENAULT VE HYUNDAİ ÖNE ÇIKTI

            Bu senenin Ocak ayında, binek otomobil özelinde en çok otomobil satışı sağlayan marka 4 bin 304'le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi.

            Dacia, 2 bin 748 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 1.717 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

            OCAKTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI

            Otomobil satışlarında geride bıraktığımız ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart, Jaguar, Ferrari ve DFSK hariç bütün markalardan satış yapıldı.

            Ocak ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 17 Porsche satışı gerçekleştirildi.
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            Haberler Ekonomi 250.000 TL-248.000 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı!
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