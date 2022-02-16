Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge hakkında yaşanan son dakika gelişmelerine odaklandı. 3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün yapılıyor. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
3600 ek gösterge 2. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.