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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 11:14
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    • 16.02.2022 11:14
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    3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?

    3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkındaki son gelişmeleri vatandaşlarla paylaştı. İlk toplantı sonrası milyonlarca kişi 2. toplantı tarihi hakkında bilgi hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son dakika haberinin detayı...

    3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak?

    Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge hakkında yaşanan son dakika gelişmelerine odaklandı. 3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün yapılıyor. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte detaylar...

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

    3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

    3600 ek gösterge 2. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

        EK GÖSTERGE, UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        MAYIS AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

        3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?
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