Oto galericilerden son dakika sahibinden 2. el araba fiyatları açıklaması: Araç piyasası için balon bitti! Fiyatlar çakılıyor! O tarihte...

Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın doğrultusundan oluşturulan bildirimde " Piyasa şu an sabitlenmiş durumda. Alan satan yok. Bekliyoruz. Umutluyuz. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Piyasa canlanacak gibi geliyor. Hava şartları ve döviz kurunun sabit olduğundan ötürü bu hafta biraz canlanır gibi oldu. Şu an da olacak gibi geliyor. Umarım hep bu tür gider" dedi.