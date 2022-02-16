Ayakları yerden kesen kampanya başladı! 1.888 TL aylık taksitle otomobilinizi alın! Ford, Kia, Honda ve Nissan’da kaçmaz kampanya

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Bankalar ve finans kuruluşları ikinci el araç piyasalarına yönelik kredi paketlerini güncelledi. Özellikle son dönemde artan sıfır km araç fiyatları karşısında ikini ele yönelen vatandaşların bu krediler ile diledikleri 2. el araca rahatça ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Öte yandan BDDK tarafından taşıt kredilerine düzenleme sinyalinin verilmesinin ardından oranlar değişmeye başladı. Birçok banka tarafından yüzde 2'nin altına düşürülen krediler sayesinde vatandaşların diledikleri ikinci el veya sıfır km aracı almak için avantajlı taşıt kredilerinden yararlanmaları sağlanacak. Peki en uygun 2. el taşıt kredisi hangi bankada? İşte bankaların uygun ikinci el taşıt kredileri…
Sıfır km araçlarda da benzer oranları sunan banka, ticari taşıt kredisi satın alımlarına özel finansman destekleriyle de dikkat çekmektedir. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde ikinci el araç alımlarınızda ayrıcalıklı seçeneklerden yararlanabilirsiniz.
Fibabanka İkinci El Taşıt Kredisi
Fibabanka tarafından 2. el ve 0 km araçlarda için aylık %1,80'den başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar vade seçeneklerine sahip taşıt kredisi desteği sunulmaktadır.
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Uygun ödeme planları ile dilediğiniz aracı düşük taksit oranları ile satın alabilir ve hayalinizdeki araca kavuşabilirsiniz. Ayrıca Fibabanka tarafından n11.com 2. El Taşıt Kredisi fırsatıyla da uygun oranlar ve hızlı kredi kullandırma fırsatları sağlanmaktadır.