KDV indirimi hayata geçti! Marketlerde son gaz denetim başladı

Sütten ete, bebek mamasından makarnaya kadar birçok temel gıda ürününde KDV'yi yüzde 8'den 1'e çeken uygulama dün başladı. Vergi indirimi dün sabah itibariyle etiketlere yansıdı, yazarkasalar güncellendi, fiyatlar düştü. Yağ, yumurta, çay, süt, peynir, pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna ve diğer binlerce gıda ürününün fiyatı değişti.
Zincir marketler de arka arkaya yaptıkları açıklamalarla KDV indirimini yansıttıklarını ve ilave olarak aile bütçesine katkı amaçlı kampanyalar düzenleyeceklerini duyurdu.
YAKIN TAKİBE ALINDI
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlar Türkiye'nin dört bir yanında etiket denetimlerini sıklaştırdı. Birçok il ve ilçede zabıtalar da denetim gerçekleştirdi. İndirim öncesi temel gıda ürünlerinden oluşan sepetteki ürünlerin fiyatı, indirim sonrası ile kıyaslanıyor. Kasada fişlerde KDV'nin yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki etiketlerde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.
İŞTE KESİLECEK CEZALAR
Maliye'nin oluşturduğu enflasyonla mücadele timleri de raflarla birlikte alım-satım fiyatlarını karşılaştırarak indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. İndirimlerin yansıtılmaması durumunda konu tutanakla ticaret il müdürlüğüne bildiriliyor. Vergi indirimini yansıtmayanlara her etiket için 615 lira, haksız fiyattan 148 bin liraya, haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya kadar ceza kesiliyor.