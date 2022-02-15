KDV indirimi hayata geçti! Marketlerde son gaz denetim başladı





YAKIN TAKİBE ALINDI

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlar Türkiye'nin dört bir yanında etiket denetimlerini sıklaştırdı. Birçok il ve ilçede zabıtalar da denetim gerçekleştirdi. İndirim öncesi temel gıda ürünlerinden oluşan sepetteki ürünlerin fiyatı, indirim sonrası ile kıyaslanıyor. Kasada fişlerde KDV'nin yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki etiketlerde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.