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    KDV indirimi hayata geçti! Marketlerde son gaz denetim başladı

    KDV indirimi dün hayata geçti. Enflasyon timleri marketlerdeki fiyatları mercek altına aldı. 7 puanlık indirimi vatandaşa yansıtmayanları 3 ayrı ceza bekliyor...

    Hazal Ateş
    Dene’tim’ zamanı

    Sütten ete, bebek mamasından makarnaya kadar birçok temel gıda ürününde KDV'yi yüzde 8'den 1'e çeken uygulama dün başladı. Vergi indirimi dün sabah itibariyle etiketlere yansıdı, yazarkasalar güncellendi, fiyatlar düştü. Yağ, yumurta, çay, süt, peynir, pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna ve diğer binlerce gıda ürününün fiyatı değişti.

    Zincir marketler de arka arkaya yaptıkları açıklamalarla KDV indirimini yansıttıklarını ve ilave olarak aile bütçesine katkı amaçlı kampanyalar düzenleyeceklerini duyurdu.



    YAKIN TAKİBE ALINDI
    Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlar Türkiye'nin dört bir yanında etiket denetimlerini sıklaştırdı. Birçok il ve ilçede zabıtalar da denetim gerçekleştirdi. İndirim öncesi temel gıda ürünlerinden oluşan sepetteki ürünlerin fiyatı, indirim sonrası ile kıyaslanıyor. Kasada fişlerde KDV'nin yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki etiketlerde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.



    İŞTE KESİLECEK CEZALAR
    Maliye'nin oluşturduğu enflasyonla mücadele timleri de raflarla birlikte alım-satım fiyatlarını karşılaştırarak indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. İndirimlerin yansıtılmaması durumunda konu tutanakla ticaret il müdürlüğüne bildiriliyor. Vergi indirimini yansıtmayanlara her etiket için 615 lira, haksız fiyattan 148 bin liraya, haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya kadar ceza kesiliyor.



        'FİŞLERİNİZİ KONTROL EDİN
        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devletin büyük fedakârlık yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Raflarda, etiketlerde düzenlemeler yapıldı, üretici ve tedarikçinin de indirime gitmesini istiyoruz. Tüketici aldığı fişe dikkat etsin. asıl müfettiş vatandaş olmalı."



        HANGİ ÜRÜNLER VAR?
        Tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünler, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, yumurta, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları.



        MARKETLER DUYURDU
        Tarım Kredi Marketler de indirimli fiyatlarını raflara yansıttığını duyururken, "Çiftçilerimizin el emeği, sağlıklı, doğal ve kaliteli ürünlerini sizlerle uygun fiyatlarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Gıda ürünlerindeki KDV indirimini 20 binden fazla ürüne yansıttığını duyuran Migros da KDV indirimine ek kampanyalar yapacağını bildirdi.

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        Haberler Ekonomi KDV indirimi hayata geçti! Marketlerde son gaz denetim başladı
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