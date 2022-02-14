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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 13:39
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    • 14.02.2022 13:55
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    Gıda ürünlerinde KDV indirimi başladı: Ekipler denetimde! Zincir marketlerden peş peşe açıklamalar

    Enflasyon ile mücadelede önemli bir adım atıldı. Başkan Erdoğan hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yolculuğu öncesi "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" diye konuştu. Marketlerden etiket fiyatlarına ilişkin açıklamalar geldi. Bir yandan da ekipler marketlerde denetimlere başladı.

    Gıda ürünlerinde KDV indirimi başladı

    Cumartesi günü açıklanan yeni ekonomi paketinde enflasyon ile mücadelede önemli bir adım adıldı. Temel Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan indirim için bugünü işaret etmişti.

    rdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yolculuğu öncesi "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" diye konuştu.

    Dev market zincirlerinden de arka arkaya açıklamalar geldi.

    CARREFOURSA

    Zincir marketlerden CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik." ifadelerine yer verildi.

    MİGROS

    Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros da KDV indirimini etiketlerine yansıttı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir.

    BİM

    İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM. Marketten yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

    HAPPY CENTER

    Happy Center, KDV'de 7 puanlık indirimini tüm noktalarında hayata geçirdi. Happy Center KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu.

    Onur Marketleri'ni bünyesinde bulunduran Özen Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7'ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.

        DENETİMLER DE BAŞLADI

        ﻿Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde denetimlere başladı.



        Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette KDV oranlarını denetledi.



        Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

        Denetim yapılan markette KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı görüldü.

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        Haberler Ekonomi Gıda ürünlerinde KDV indirimi başladı: Ekipler denetimde! Zincir marketlerden peş peşe açıklamalar
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