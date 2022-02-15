Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması kadınlardan geçiyor

Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmaya yönelik 'Evdeki Altın Tasarruflarının Ekonomiye Kazandırılması' projesine yönelik çalışmalar sürürken; Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından yapılan araştırma önemli sonuçlar ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 72.7'sinin ev kadınlarından oluştuğu araştırmaya göre, tasarruf sahibi kadınların en güvenilir bulduğu yatırım aracı yüzde 99.7 ile altın. Kadınların yüzde 48.9'u tasarrufları hakkında kendi başına karar verebildiğini, yüzde 45.5'i ise bu kararı eşiyle birlikte aldığını ifade ediyor. Kadınlar altınlarını ortalama 6.2 yıldır muhafaza ettiğini ifade ederken, yüzde 72.8'i altınlarını bankada muhafaza etmediğini belirtti. TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, projeyle Türkiye ekonomisine kadın elinin daha güçlü değeceğini, bunun için kadınların gerekli mekanizmaları kullanarak doğru mesajlarla ikna edilmesinin önemli olacağını ifade etti.



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Eldeki çeyrek, tam, Cumhuriyet altınları ya da bilezik gibi takılar akredite kuyumcuya götürülecek.

Kuyumcu bu altınları gram ya da çeyrek altın cinsinden değerlendirip sertifakalandıracak.

Altının karşılığı bankadaki altın hesabına ya da TL cinsi hesaba yatırılacak.

Orada değerlenen tasarruf istendiği zaman nakit veya çeyrek altın olarak geri alınabilecek.

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