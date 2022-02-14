Yastıkaltı altınlar sisteme nasıl kazandırılacak? 3'lü teyit sistemi: Detaylar belli oldu

Vatandaşın yastıkaltında bulunan 5 bin ton altınının sisteme kazandırılmasına yönelik detaylar netleşiyor. Kuyumcu, rafineri ve Banka arasında teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş, kuyumcuya altınını teslim ettiğinde isterse bankada bulunan Altın hesabına, isterse teslim ettiği altının TL karşılığını TL cinsi hesabına aktarılmasını talep edebilecek.
Akredite kuyumcuya götürülen bilezik sisteme dahil edildikten sonra, çeyrek altın veya Gram Altın olarak geri alabilecek. 10 tane çeyrek altın götürüldüğünde, değerlendikten sonra yine çeyrek altın olarak geri alınabilecek. Aynı hesaba tam altın götürüldüğünde 4 çeyrek altın olarak hesaba dahil edilecek.
BİLEZİK NE OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 bin ton altının sisteme kazandırılması için devreye girecek yeni sistemi önceki gün açıklamıştı. Buna göre, fiziki altın, bankalar ve kuyumculara teslim edilebilecek. Vatandaş, ister bileziğini isterse de çeyrek altınını kuyumcuya götürecek. Vatandaşın fiziki altınını teslim ve çekim sürecinde mağduriyet yaşanmaması için rafineriler tarafından oluşturulacak teknolojik altyapı bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.
3'LÜ TEYİT SİSTEMİ
Kuyumcu - rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek. Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak.