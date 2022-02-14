Yastıkaltı altınlar sisteme nasıl kazandırılacak? 3'lü teyit sistemi: Detaylar belli oldu

ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN ÇEYREK HESABA

Bu yeni sisteme ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşların katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek Altın Hesabı açmaları uygulaması 1 Mart'ta başlayacak. Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Çeyrek ve katları olan yarım ya da tam altın da hesaba alınabilecek. Ancak Yarım Altın getirildiğinde 2 çeyrek, tam altın getirildiğinde 4 çeyrek olarak hesaba girecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, vatandaş hesabında yatırdığının çeyrek karşılığını görecek. Geri verilirken de çeyrek altın olarak verilecek.