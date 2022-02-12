Milyonlarca çalışan bekliyordu! İstifa edip 12 ay içerisinde başvuran tazminatını alıyor! 8 Eylül 1999'dan sonra 4.500 gün prim günü..

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı alabilirsiniz. İstifa edenler de alabiliyor. Çalışan çoğu vatandaş tam olarak ne yapması gerekliliğini bilmiyor. Kendi talebi ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı amacıyla müracaatta bulunmuyor. Ancak birtakım hallerde çalışan kendi arzusuyla işi bırakmış olsa da kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Kıdem tazminatı hakkı amacıyla bir sene amacıyla da müracaat yapılması gerekiyor. evlilik, askerlik ve emeklilik amacıyla istifa edenler tazminat hakkı kazanıyor.
8 Eylül 1999 tarihi
Emeklilik hakkıyla istifa ise en çok sarfedilen yöntemlerin başında geliyor. Yaş dışında emeklilik amacıyla lüzumlu olan prim gün zamanı ile sigortalılık zamanını tamamlayanlar istifa ederek de işyerinden kıdem tazminatını alabiliyor. Burada ise işe giriş tarihi önemli. 8 Eylül 1999'dan evvel ilk kez sigortalı olup da 15 sene 3600 gün sigortalılık zamanını dolduran tazminata hak kazanıyor.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor
SGK'dan alınan yazı
Bir diğer söyleyişle yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki değişik emekli alternatifi bulunuyor. Birincisi, 25 sene sigortalılık zamanı ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme zamanı.