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Haberler Ekonomi Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

Yastık altı altını ekonomiye kazandıracak sistemin detayları netleşti. Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi gibi avantajlar sağlanacak...

14.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.02.2022 06:59
Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları belli oldu.

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Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

3'LÜ TEYİT SİSTEMİ
Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.

Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak.

Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi

Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla çekebilecek.

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