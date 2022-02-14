Altını olana büyük fırsat! Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı... Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi
Yastık altı altını ekonomiye kazandıracak sistemin detayları netleşti. Altınını yatıran hesap sahiplerine kredi faiz indirimi gibi avantajlar sağlanacak...
14.02.2022 06:59
- Son Güncelleme: 14.02.2022 06:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları belli oldu.
3'LÜ TEYİT SİSTEMİ
Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.