Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.02.2022 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 10:13
    ABONE OL

    Bu hafta evde bakım parası yatan iller! 14 Şubat 2022 Pazartesi zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    Sabah saatlerinden itibaren evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, farklı günlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu hafta başından itibaren evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, bu hafta evde bakım parası yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    14 Şubat 2022 Pazartesi zamlı evde bakım maaşları yattı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere veriliyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, 14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

    14 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Evde bakım maaşları henüz 14 Şubat tarihinde yatırılmadı.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

        MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

        Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

        TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

        Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

        Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başak Cengiz’in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi
        Haberler Ekonomi Bu hafta evde bakım parası yatan iller! 14 Şubat 2022 Pazartesi zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
            SON DAKİKA