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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 06:59
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    • 14.02.2022 06:59
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    Fiyatı düşürmeyene ağır yaptırım: Enflasyon timi sahaya iniyor

    Gıdada yüzde 1’e indirilen KDV’nin ayrıntıları netleşti. Fiyatlara bugün yansıması beklenen ürünler arasında bakliyat, beyaz ve kırmızı et ile bebek maması da bulunuyor. İndirimleri fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırım uygulanacak. Öte yandan enflasyonun yaklaşık dörtte birinin gıdadan kaynaklandığına dikkat çeken analistler, KDV indiriminin gıdanın lokomotifliğinde fiyatları aşağı çekeceği görüşünde.

    Fiyatı düşürmeyene ağır yaptırım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Bugün itibarıyla listede yer alan ürünlerde ciddi indirimler beklenirken, enflasyonla mücadele timleri de sahaya iniyor. Vergi müfettişleri, denetmenlerinin yer aldığı timler, KDV indirimlerinin fiyatlara yansımasını yerinden denetleyecek. Sadece raflara değil, geçmişe yönelik alım, satım fiyatları da karşılaştırılacak.

    KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
    "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

    Listede, "Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, kon serveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları" da yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor.

        Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.



        ENFLASYON TİMİ SAHAYA İNİYOR
        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre enflasyonla mücadele timleri vergi denetmenleri ve müfettişlerinden oluşuyor. Enflasyon timi fiyatlardaki değişiklikleri yerinde denetleyecek. Hangi marketlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol edilecek. Timler sadece raflara değil geçmişe yönelik alım, satım fiyatlarını da karşılaştıracak.

        TESK: İŞLETMELER FİYATLARA YANSITMALI
        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KDV indirimi ile birlikte temel gıdada fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. İşletmelere KDV indirimini fiyatlara yansıtması çağrısı yapa Palandöken, "İndirimler hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak. KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir" dedi.



            81 İLDE DENETİMLER YOĞUNLAŞTI
            Sabah'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı da KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması için denetimleri sıkılaştırma kararı aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün itibarıyla gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Bugün itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

            30 MİLYAR TL VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi müjdesi, vatandaşa nefes aldıracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan hesaplara göre, devletin KDV'de gerçekleştirdiği indirim vatandaşın gıda harcamaları yükünü yaklaşık 30 milyar TL azaltacak. 2021 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, Hazine 2021'de 123.4 milyar lira dahilde alınan KDV geliri elde etmişti. Bu gelirin yaklaşık dörtte biri gıdadan sağlanmıştı.

            ENFLASYON 1.45 PUAN İNECEK
            Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, Tüketici Fiyatları Endeksi'ni de (TÜFE) aşağı çekecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecek TÜFE'de yüzde 25.32 ile en yüksek ağırlığa sahip bulunuyor. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonu 1.45 puan civarında indirmesi bekleniyor. Bu indirim 14 Şubat'ta devreye gireceğinden, şubatın ilk iki haftasında toplanan verilerin etkisiyle yansımanın özellikle mart enflasyonunda kendini göstereceği belirtiliyor. TÜİK verilerine göre şubatta yıllık enflasyon yüzde 48.69 olurken, aynı dönemde gıdadaki yıllık enflasyon yüzde 55.61 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yaklaşık dörtte birinin gıdadan kaynaklandığına dikkat çeken analistler, KDV indiriminin gıdanın lokomotifliğinde fiyatları aşağı çekeceği görüşünde.

            VATANDAŞTA KDV SEVİNCİ
            Başkan Erdoğan'ın, gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi vatandaşı sevindirdi. İşte tepkiler:

            AHMET ÇELİK (Oto Tamircisi): Fiyat artışlarına neşter vuruldu. Fiyatlar yükseltilmeden denetilmeli.
            HÜSEYİN ŞİMŞEK (Marketçi): Fiyatlar düşünce alım gücü de bizim işler de artacak.
            LEYLA MUHARREM: Milletimiz için çok güzel haber oldu.
            SEVİNÇ ALAKBAROVA (Hukukçu): Devlet, tüm imkânlarıyla halkın yanında.
            BÜLENT KOÇ (Marketçi): Esnafa can suyu oldu. KDV'deki bu indirim esnafın yüzünü güldürecek.
            RAMAZAN ACET (Esnaf): Dar gelir aileler nefes alacak.
            SONGÜL KURNAZ (Ev kadını): Devletimiz mücadelesiyle ekonomik zorluklar kısa sürede atlatılacak.
            LEYLA AYDEMİR (Ev kadını): Cumhurbaşkanımız KDV oranını düşürerek, yine halkının yanında oldu.
            MEHMET BILLURCU (Marketçi): Marketime daha uygun fiyatla ürün alıp, vatandaşa daha uygun fiyatla satabileceğim.
            MAHMUT PİŞGİNBELLEBİCİ (Muhasebeci): İndirim herkese rahat bir nefes aldıracak.

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