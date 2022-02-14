Fiyatı düşürmeyene ağır yaptırım: Enflasyon timi sahaya iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Bugün itibarıyla listede yer alan ürünlerde ciddi indirimler beklenirken, enflasyonla mücadele timleri de sahaya iniyor. Vergi müfettişleri, denetmenlerinin yer aldığı timler, KDV indirimlerinin fiyatlara yansımasını yerinden denetleyecek. Sadece raflara değil, geçmişe yönelik alım, satım fiyatları da karşılaştırılacak.
KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.
Listede, "Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, kon serveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları" da yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor.