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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 06:00
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    • 14.02.2022 06:07
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    14 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş altın yorumu bugün son dakika!

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Piyasaların ilk işlem günü olan 14 Şubat 2022 Pazartesi canlı altın grafiği yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası yükselişe geçti. Bu hafta ne yönde ilerleyeceği piyasaların gündeminde yer alıyor. Son günlerde altında yaşanan iniş çıkışlar yatırımcısının kafasını karıştırmaya başladı. Özellikle yatırımını altından yana yapanlar, düğünlerde altın takmayı tercih edenler altın düştü mü, yükseldi mi sorusunu merak ediyor. Bu kapsamda piyasa uzmanlarının görüşleri takip ediliyor. Peki, 14 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    14 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları

    14 Şubat altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki 14 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı altın fiyatları...

    14 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 804,78

    Gram altın satış: 804,93

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.303,00

    Çeyrek altın satış: 1.330,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.614,00

    Yarım altın satış: 2.660,00

        18 AYAR ALTIN ALTIN NE KADAR?

        Tam altın alış: 589,16

        Tam altın satış: 589,58

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.352,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.433,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 727,97

        22 ayar bilezik satış: 754,65

        İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI YORUMU!

        İslam Memiş, Mart ayındaki FED'in beklenen faiz artırımı kararına kadar alınan pozisyonları şöyle anlattı:

        "Varlıklarının yüzde 25'i için Şubat sonuna kadar beklemeye devam ediliyor.

        20 Aralık'ta dövizdeki hızlı düşüşle birlikte 10-11 bandından dolar ihtiyacı olanlar yüzde 50 alımını yaptı. Yüzde 25'ini 13.30'dan yaptı. Dolar tarafından ortalaması 11.43 liraya geldi. Bu kenarda duruyor.

        Gram altında ise Aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. Olabilir mi? Şubat ayı jeopolojik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı Mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırastı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu."

        Peki bu hafta bizleri neler bekliyor? Rusya Ukrayna gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? İşte İslam Memiş'in yatırım tavsiyesi olmayan yorumları:

        "Borsada 2000 puanın altına sarkmaları bu hafta takip edeceğim. Rusya-Ukrayna kaosunu bitirecek net bir mesaj gelirse düşüşler devam eder.

        Dolar 13.50 liradan kapandı, 13.48 bandı yukarı yönlü kırıldı. Enflasyon açıklandığında 13.63 görüldü ancak bu kırmızı çizgi olduğu için kırılmadı. Bu jeopolitik riskler nedeniyle 13.68'de görülebilir. Çatışmalar başlarsa 13.80'e doğru sıçramalar da görebiliriz. Ancak ben bu iki seviyenin de üzerinde alımlara sıcak bakmıyorum.

        Euro TL kuru ise dolar kurunu takip edecek. Euro dolar paritesi 1.1480 bandına kadar yükselişin ardından düşüş başladı. Pariteninin 1.15 bandının yukarısında olması lazım ancak tuzak fiyatlama olduğu için tam tersine bir düşüş gördük, bu düşüşler biraz daha devam edecek gibi. 1.12 bandının altını görebiliriz. Çekilme devam ederse 1.11 ya da 1.1090 bandını da görebiliriz. Bu durumda uzun vade için alım fırsatları oluşacak. Bu yüzden sepetinizde euro bulundurmak gerekiyor. Benim nazarımda şu an için euro ucuz."

        Rusya Ukrayna gerilimi gram altın, ons altın, petrol ve bitcoin'i nasıl etkileyecek?

        "Gram altında ise 790 liraya kadar geriledikten sonra 808 lira seviyesinden kapanış yaptı. 800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli. Sepetinizdeki düşük maliyetli altın ve dolarınıza dokunmayın, daha bir süre bu düşük maliyeti yakalayamayacaksınız.

        Ons altın 1820 dolardan yükselip 1861 dolardan kapanış yaptı. Enflasyondan sonra yukarı yönlü hareketler olması gerekiyordu. Biden'ın açıklamaları olmasaydı 1790 dolara kadar düşüş görecektik. Ancak jeopilitik riskler hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Ancak çatışma olacağını tahmin etmiyorum yükselişler de bu yüzden kalıcı olmayacaktır. Eğer çatışma olursa 2000 dolarları zorlayan bir ons altın görürüz ki o zaman bambaşka bir dünya ekonomisini yorumluyor oluruz. Şubat sonuna kadar beklemek daha mantıklı karar.

            Petrol fiyatları yıl içinde 107 dolar seviyesine kadar yükselecek. Zamlar da gelmeye devam edecek.

            Bitcoin'de ise satışlarla 40 bin dolar seviyesine kadar bir gerileme olabilir. Şu anki yükselişler tuzak yükselişler. Kaldıraçlı işlem yapmayın.

            Sterlin dolar bantı 1.35 bandının altına düşerse alım yapmayı düşünüyorum.

            Rusya Ukrayna gerginliği nereye gidecek bilmiyoruz. ABD, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Ben de bunun manipülasyon olduğunu, enflasyonu unutturmak için yapıldığını düşünüyorum. İsrail de devreye girdi ve vatandaşlarını geri çağırdı. Bakalım kimin dediği doğru çıkacak. Dünyadaki bütün insanlar şu anda enflasyonla fakirleştiriliyor. Varlıkları manipülasyonla alıyorlar. Geçici enflasyon denilerek yapıldı şimdi de Rusya-Ukrayna gerginliğiyle yapılıyor."
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            Haberler Ekonomi 14 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş altın yorumu bugün son dakika!
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