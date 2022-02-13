14 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş altın yorumu bugün son dakika!

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI YORUMU!

İslam Memiş, Mart ayındaki FED'in beklenen faiz artırımı kararına kadar alınan pozisyonları şöyle anlattı:

"Varlıklarının yüzde 25'i için Şubat sonuna kadar beklemeye devam ediliyor.

20 Aralık'ta dövizdeki hızlı düşüşle birlikte 10-11 bandından dolar ihtiyacı olanlar yüzde 50 alımını yaptı. Yüzde 25'ini 13.30'dan yaptı. Dolar tarafından ortalaması 11.43 liraya geldi. Bu kenarda duruyor.

Gram altında ise Aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. Olabilir mi? Şubat ayı jeopolojik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı Mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırastı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu."

Peki bu hafta bizleri neler bekliyor? Rusya Ukrayna gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? İşte İslam Memiş'in yatırım tavsiyesi olmayan yorumları:

"Borsada 2000 puanın altına sarkmaları bu hafta takip edeceğim. Rusya-Ukrayna kaosunu bitirecek net bir mesaj gelirse düşüşler devam eder.

Dolar 13.50 liradan kapandı, 13.48 bandı yukarı yönlü kırıldı. Enflasyon açıklandığında 13.63 görüldü ancak bu kırmızı çizgi olduğu için kırılmadı. Bu jeopolitik riskler nedeniyle 13.68'de görülebilir. Çatışmalar başlarsa 13.80'e doğru sıçramalar da görebiliriz. Ancak ben bu iki seviyenin de üzerinde alımlara sıcak bakmıyorum.

Euro TL kuru ise dolar kurunu takip edecek. Euro dolar paritesi 1.1480 bandına kadar yükselişin ardından düşüş başladı. Pariteninin 1.15 bandının yukarısında olması lazım ancak tuzak fiyatlama olduğu için tam tersine bir düşüş gördük, bu düşüşler biraz daha devam edecek gibi. 1.12 bandının altını görebiliriz. Çekilme devam ederse 1.11 ya da 1.1090 bandını da görebiliriz. Bu durumda uzun vade için alım fırsatları oluşacak. Bu yüzden sepetinizde euro bulundurmak gerekiyor. Benim nazarımda şu an için euro ucuz."