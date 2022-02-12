Temel gıda ürünleri nelerdir? KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürün listesi!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranlarının yüzde 1'e düştüğünü duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından temel gıda ürünleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürünleri nelerdir? İşte temel gıda ürün listesi!
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?
* Peynir
* Zeytin
* Yumurta
* Çay
* Et
* Süt
* Pirinç
* Sebze ve meyveler
* Bakliyat ürünleri
* Protein ve yağ gibi besinler
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV ORANI NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan açıklamasında "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." ifadelerini kullandı.