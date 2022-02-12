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    • Ekonomi
    • 13.02.2022 09:24
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    • 13.02.2022 09:24
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    Temel gıda ürünleri nelerdir? KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürün listesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünleri KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e düştüğünü açıkladı. Bu açıklama sonrası arama motorlarında temel gıda ürünleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürünleri nelerdir? İşte temel gıda ürün listesine dair bilgiler...

    Temel gıda ürünleri nelerdir?

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranlarının yüzde 1'e düştüğünü duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından temel gıda ürünleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürünleri nelerdir? İşte temel gıda ürün listesi!

    TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?

    * Peynir
    * Zeytin
    * Yumurta
    * Çay
    * Et
    * Süt
    * Pirinç
    * Sebze ve meyveler
    * Bakliyat ürünleri
    * Protein ve yağ gibi besinler

    TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV ORANI NE KADAR OLDU?

    Başkan Erdoğan açıklamasında "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        GIDADA KDV ORANI KAÇ OLDU?

        Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Un ve ekmekte zaten uyguluyoruz. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. Bu ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip.

        Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık, yani yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz."
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