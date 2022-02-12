Evde bakım maaşı yatan iller merakla sorgulanıyor. Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaş maaşlar yattı mı sorusu hakkında araştırma yapıyor. Bu soru günün en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.