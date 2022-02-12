Evde bakım maaşı yatan iller merakla sorgulanıyor. Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaş maaşlar yattı mı sorusu hakkında araştırma yapıyor. Bu soru günün en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...