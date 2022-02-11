TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi canlı yayın izle! 2+1, 3+1 TOKİ Ödemiş kura çekiliş sonucu isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinde 468 adet konut kapsamında üretilecek 2+1, 3+1 dairelerden oluşan 74 adet konut için geçtiğimiz haftalarda başvurular alınmıştı. Kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edilecek konutlar için bugün büyük gün. 31 Ocak- 4 Şubat tarihlerinde 2000 TL bedel ödeyerek başvuru yapan yüzlerce kişi heyecanla kura çekişimini bekliyor. Kurada adı çıkmayanlara TOKİ ücret iadesini bir kaç gün sonra yapıyor. Çekilişin 11 Şubat'ta yapılacağı duyurulmuştu. Peki TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi saat kaçta? İşte TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi canlı yayın izleme linki ve 2+1, 3+1 TOKİ Ödemiş kura çekiliş sonucu isim listesi...
TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
TOKİ tarafından yapılan duyuruda İzmir Ödemiş'teki 74 adet konut için kura çekimi 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 11:00'da yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte adı çıkanlar liste halinde ilan edilecek.
Çekiliş TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. İsim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
TOKİ SİVAS YENİMAHALLE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
TOKİ Sivas Merkez kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden canlı yayın ile yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.
DETAYLAR...
Konut alma hakkı ve konut belirleme kurası, noter huzurunda banka ve idare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Kura sırasında 2+11 konut tipi için 15 yedek hak sahibi belirlenecek. 3+1 konutlar için ise 10 adet yedek hak sahibi belirlenecek.