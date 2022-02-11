TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi canlı yayın izle! 2+1, 3+1 TOKİ Ödemiş kura çekiliş sonucu isim listesi

Alt ve orta gelir grubuna yönelik üretilen konutlardan alt gelir grubu için olanların aylık taksitleri 1.089 TL'den başlarken, orta gelir grubu için ise 2 bin 439 TL'den başlıyor.

120 ve 180 ay vadeli konutlar için yüzde 25 oranında peşinat talep ediliyor. Bu da en az 65 bin 383 TL'ye denk geliyor.