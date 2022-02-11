2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşsizlik ödeneği kaç ay alınır?

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren işsizlik maaşlarının yatıralacağı tarih merak konusu oldu. İŞKUR tarafınca işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneği 2022 yılında artışa geçti. İşsizlik ödeneği maaş hesabına göre kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte merak edilenler...
2022 ŞUBAT AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?
İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.
2022 İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ PARA OLDU?
İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 2.137 lira, orta kademe 2.541 lira en yüksek de 4272 lira oldu.