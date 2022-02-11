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    • Ekonomi
    • 12.02.2022 14:14
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    • 12.02.2022 14:14
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    2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşsizlik ödeneği kaç ay alınır?

    İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı özellikle şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu bağlamda 2022 Şubat ayı işsizlik maaşları da belli oldu. Peki, Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik ödeneği kaç ay alınır? İşte detaylar!

    Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

    Şubat ayının ilk günlerinden itibaren işsizlik maaşlarının yatıralacağı tarih merak konusu oldu. İŞKUR tarafınca işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneği 2022 yılında artışa geçti. İşsizlik ödeneği maaş hesabına göre kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte merak edilenler...

    2022 ŞUBAT AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

    İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.

    2022 İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ PARA OLDU?

    İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 2.137 lira, orta kademe 2.541 lira en yüksek de 4272 lira oldu.

        İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

        Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
        Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
        Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

        İşsizlik Ödeneğine Başvuru

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

        İşsizlik Ödeneği
        Genel Sağlık Sigortası Primleri

        Yeni bir iş bulma
        Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
        İşsizlik Ödeneğinin Süresi

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşsizlik ödeneği kaç ay alınır?
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