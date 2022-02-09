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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 13:52
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    • 09.02.2022 13:52
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    TOKİ para iadesi ne zaman yatacak 2022? TOKİ para iadesi nereden, nasıl alınır?

    TOKİ konut başvuru yapanlar kurada adı çıkmayınca ön başvuruda ödedikleri parayı geri alabiliyor. 2022 yılında da TOKİ'nin aralarında Konya, Bursa'nın da yer aldığı illerdeki tamamlanan projelerine bir çok kişi başvuruda bulundu. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerde ismi çıkmayanlar başvuru için ödedikleri parayı geri almak istiyor. Peki TOKİ para iadesi ne zaman yatacak 2022? TOKİ para iadesi nereden, nasıl alınır?

    TOKİ para iadesi ne zaman yatacak 2022?

    Her yıl ev alma hayali kuran milyonlarca kişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan konutlar için başvuruda bulunuyor. TOKİ konut satışlarında kuralı satışlarda vatandaşlardan ön başvuru ücreti alıyor. Bu ücretler kura çekildikten sonra listede ismi olmayanlara geri ödeniyor. 2022 yılında da TOKİ projelerine başvuruda bulunanlardan ismi çıkmayanar ücret iadelerini almak için araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ para iadesi ne zaman yatacak 2022? TOKİ para iadesi nereden, nasıl alınır?

    TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

    TOKİ kurada hak sahibi olamayanlara başvuru bedellerini iade ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde yeni bir işleme imza atan Ziraat Bankası, şubelerde yoğunluk olmaması için Bankadan başvuru yapıp kurada hak sahibi olamayanlara başvuru ücretlerini 2 iş günü içerisinde hesaplarına yatırıyor.

    TOKİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

    TOKİ genel olarak para iadelerini 5 iş günü sonrasında yapmaya başlıyor. Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek. Para iadesi için başvuru sahiplerinin kimlik belgeleri ile şahsen TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

    Yani başvuru parası hangi şubeye yatırıldıysa o şubeden sadece parayı yatıran kişinin kimlik belgesi ile başvuru yapılarak paranın iadesi alınacak.
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    Haberler Ekonomi TOKİ para iadesi ne zaman yatacak 2022? TOKİ para iadesi nereden, nasıl alınır?
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