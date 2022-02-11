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    • Ekonomi
    • 11.02.2022 10:03
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    • 11.02.2022 10:14
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    SON DAKİKA! Sanayide çok güçlü yükseliş! 2021'de rekor artış geldi

    Son dakika haberine göre Aralık 2021 dönemine ilişkin sanayi üretimi rakamları açıklandı. Sanayi üretimi 2021'de yıllık yüzde 14,4 oranında yükseliş gösterdi.

    Sanayide çok güçlü yükseliş! 2021’de rekor artış geldi

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.

    Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2021


    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

    Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2021
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Sanayide çok güçlü yükseliş! 2021'de rekor artış geldi
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