2022 yılı İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu açıklandı! 1439 TL her ay ödenecek!

1439 TL HER AY ÖDENECEK!

2022 senesinde VGM'den ilk defa muhtaç aylığı alanlara 1439 TL maaş bağlanacak. 2021 senesinde ödeme alan ve 2022 senesinde ödemeleri devam edecek olan vatandaşlar da zamlı ödemelerden yararlanacaklar.

Ülkemizdeki gelirsiz ve işsiz kişilerin başvurabilecekleri muhtaçlık aylığı; sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan gereksinim sahiplerine bağlanan ve müracaatı olumlu kabul edilen kişileri her ay hesaplarına derli toplu bir şekilde yatırılan maaşı ifade ediyor.

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