2022 yılı İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu açıklandı! 1439 TL her ay ödenecek!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar VGM bağlamında verdiği gıda kolisi yardımı detaylarını araştırmayı sürdürüyor. 2022 senesinde çoğu destek ödemesi, devlet yardımı tutarlarına zam geldi. Memur maaşları yada asgari ücrete endeksli olarak çoğalan devlet desteklerine ciddi tutarlarda zamlar yapıldı. Tek seferlik destek ödemelerine oluşturulan zamlar hak sahiplerini sevindirmiş olsa da temel müjde derli toplu olarak ödenen devlet desteklerinde oldu. Düzenli ödenen bu desteklerden birisi de her ay hesaplara yatılan muhtaç aylığı.
1439 TL HER AY ÖDENECEK!
2022 senesinde VGM'den ilk defa muhtaç aylığı alanlara 1439 TL maaş bağlanacak. 2021 senesinde ödeme alan ve 2022 senesinde ödemeleri devam edecek olan vatandaşlar da zamlı ödemelerden yararlanacaklar.
Ülkemizdeki gelirsiz ve işsiz kişilerin başvurabilecekleri muhtaçlık aylığı; sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan gereksinim sahiplerine bağlanan ve müracaatı olumlu kabul edilen kişileri her ay hesaplarına derli toplu bir şekilde yatırılan maaşı ifade ediyor.
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Bununla eş güdümlü bütün işsiz ve muhtaç vatandaşlara yoksulluk maaşı bağlanmıyor.
Kişiye yoksulluk maaşı bağlanabilmesi amacıyla bazı müracaat şartlarını da karşılıyor olması gerekiyor.
Muhtaçlık aylığı; ülkemizde en az %40 engel seviyesine sahip olan engelli vatandaşlara ve annesi ya da babası olmayan muhtaç ve öksüz çocuklara bağlanıyor.