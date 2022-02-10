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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 11:18
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    • 10.02.2022 11:29
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    Türkiye'nin en değerli parası! 1927 İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedeye çıkarıldı

    Koleksiyoncular tarafından Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira, müzayedede satışa çıkarıldı. Tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan tarihi para, müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla yeni sahibini arıyor.

    AA
    Türkiye’nin en değerli parası satışta

    Müzayedeyi düzenleyen araştırmacı yazar Necati Doğan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. emisyon 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında basıldığını belirtti.

    Bu paralar içerisinde 1000 liralık banknotun hem dönemindeki ekonomik değeri hem de baskı adediyle önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doğan konuya ilişkin şöyle bilgi verdi:

    "15 BİN 374 ADET BASILDI"
    "1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 lira 1939'da tedavülden kaldırıldı. Tedavülde kaldığı yaklaşık 12 yıl boyunca 15 bin 374 adet basıldı.

        "MERKEZ BANKASI'NA İADE EDİLMEYEN 23 BANKNOTTAN BUGÜNE 7 ADEDİN ULAŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR"
        1939'da tedavülden kaldırıldığında 23 adeti değiştirilmek üzere Merkez Bankasına iade edilmedi. İade edilmeyen 23 banknottan bugüne sadece 7 adedinin ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum da bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor."

        BANKNOTUN KARŞILIĞI 1000 CUMHURİYET ALTINIYDI
        Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığının bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "1. emisyon 1000 lira tedavülde kaldığı sürede büyük bir ekonomik değere sahipti.

        Bu yönüyle çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu. Hem tedavülde olduğu dönemki mali büyüklüğü hem de günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi bu paraya Türkiye'nin en değerli banknotu niteliği kazandırıyor." dedi.

            Doğan, 1. emisyon 1000 liranın ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Sakarya Demiryolu Hattı'nın Geyve Boğazı kısmına ait görselin yer aldığını belirterek şunları kaydetti: "Üzerinde, dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası olan banknot, harf inkılabından önce basıldığı için 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış.

            Ayrıca Fransızcanın o dönem diplomatik dil olması sebebiyle parada Fransızca kelimelere de yer verilmiş." ifadesini kullandı.

            "Çok nadir" niteliğindeki tarihi paranın online müzayedede satışa çıkarıldığını duyuran Doğan, banknotun 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedede yer aldığını bildirdi.

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            Haberler Ekonomi Türkiye'nin en değerli parası! 1927 İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedeye çıkarıldı
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