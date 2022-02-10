Türkiye'nin en değerli parası! 1927 İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedeye çıkarıldı

Müzayedeyi düzenleyen araştırmacı yazar Necati Doğan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. emisyon 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında basıldığını belirtti.
Bu paralar içerisinde 1000 liralık banknotun hem dönemindeki ekonomik değeri hem de baskı adediyle önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doğan konuya ilişkin şöyle bilgi verdi:
"15 BİN 374 ADET BASILDI"
"1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 lira 1939'da tedavülden kaldırıldı. Tedavülde kaldığı yaklaşık 12 yıl boyunca 15 bin 374 adet basıldı.