Türkiye'nin en değerli parası! 1927 İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedeye çıkarıldı

Bu yönüyle çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu. Hem tedavülde olduğu dönemki mali büyüklüğü hem de günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi bu paraya Türkiye'nin en değerli banknotu niteliği kazandırıyor." dedi.