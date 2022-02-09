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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 08:40
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    • 10.02.2022 08:40
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    Kimse bunu bilmiyordu: Elektrik faturasını yüzde 8 ve yüzde 15 düşüren formül ortaya çıkı! Bu saatler arasında daha az yakacak!

    Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrasında tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Birçok teknik yeniden hatırlanırken uzmanlardan faturaları düşürecek çok bilinmeyen bir detaya ilgi çekildi. 3 zamanlı tarife ile çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev makinalarının 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 15 arasında tasarruf sağlandığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Kimse bunu bilmiyordu: Bu saatlerde daha az yakacak!

    Yüksek elektrik faturaları sonrasında çok sayıda açıklama yapılmıştı. İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'nde tespit edilen 242 ürün arasında Ocak ayında en çok fiyatı çoğalan, yüzde 90 artış ile elektrik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu bilgilerine göre de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Ocak ayında en çok fiyatı çoğalan ürün yüzde 70 ile elektrikti. Hal bu tür olunca elektrik faturalarına gelen zamlar ardından vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını arar iken çok az vatandaşın bildiği bir teknik açıklandı. Dikkat edilirse eğer bu saatler arasında daha az yakacak!

    ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN BU SAATLER ÇOK ÖNEMLİ

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli tasarruf etmek isteyenler bağlamında saat 22.00 – 06.00 ikazında bulundu.

    Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev makinalarının 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti. 500 kWh'ın üzerinde kullanımı tespit edilen aboneler üç vakitli tanımlamaya geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece devresinde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant devresine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

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    EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 - 22.00

    Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek vakitli ve çok vakitli olmak üzere iki değişik tanıma uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni planlama ile meskenlerde 3 vakit dilimine bölündüğünü ve her dilim amacıyla ayrı elektrik fiyatı uygulandığını söyledi.

    "06.00-17.00 arası gündüz devresi, elektriğin en pahalı bulunduğu vakit dilimi 17.00-22.00 arası puant devresi ve elektriğin en ucuz bulunduğu vakit dilimi 22.00-06.00 arası gece devresidir" diyen Prof. Dr. Fertelli, "Bu iki değişik tanıma seçeneği kullanıcılar doğrultusundan çok bilinmiyor. Aboneler kesinlikle faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece vakit diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir bölümünü puant ve gündüz devresinden üç vakitli tanımlamanın en avantajlı devresi olan gece devresine kaydırabilecek olanlar üç vakitli tanımlama tercih ederek mühim oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu.

        PUANT TÜKETİM NEDİR?

        Puant tüketim, elektrik tüketicilerinin pazardaki enerji talebinin en yüksek bulunduğu 17:00 ile 22:00 saatleri arasındaki elektrik tüketimidir. Tüketim, gücün bir saat amacıyladeki kullanım sayısını ifade eden Wattsaat birimiyle sarfedilen enerji miktarıdır.

        Puant tüketim, enerji talebinin en yüksek bulunduğu saatlerde piyasaya (ya da tekil kullanıcıya) ait elektrik kullanım sayısının pazar tarafındaki ifadesidir. Puant yük genelde pazarının talep tarafını ifade etmek amacıyla tüketilir ve basit bir ifade ile anlatmak gerek görülürse elektrik enerjisi talebinin en yüksek bulunduğu saatlerdeki sarfedilen elektrik enerjisi sayısını ifade etmektedir.

        PUANT GÜÇ NEDİR?

        Puant güç, watt cinsinden tespit edilen ve bir elektrik santralinin talebin en yüksek bulunduğu günlerde anlık olarak toplam üretebileceği elektrik enerjisi sayısını ifade eden terimdir. Elektrik santralleri ülkede her saatte tüketilecek enerji ihtiyacını karşılamak hedefiyle planlanarak hizmete alınır. Elektrik üretim planlaması yapılırken kurulu (ya da emre amade) gücün, puant saatlerde meydana çıkacak tüketim talebini karşılayacak güçte olması önemlidir. Planlamalar santrallerin puant enerji talebini karşılayacak güçte olması amacıyla yapılmaktadır.

        ÜÇ VAKİTLİ VE TEK VAKİTLİ ELEKTRİK TARİFESİNDE PUANT NEDİR?

        Tek vakitli elektrik tarifeleri amacıyla günlük elektrik kullanımı oluşturulan saatler arasındaki fiyatlandırmada rastgele bir fark bulunmadığından tek vakitli elektrik tarifesindeki tüketiciler tek vakitli aktif enerji birim fiyatından faturalandırılır. Dolayısı ile tek vakitli elektrik tarifesinde puant dilimi amacıyla ayrı fiyatlandırma yapılmamakta ve aktif puant fiyatı bulunmamaktadır.

        Tüketiciler elektrik tedarik şirketlerine talepte bulunarak üç vakitli elektrik tarifesinden fiyatlandırma yapılmasını talep edebilir. Bu halde faturalandırma üç ayrı saat dilimi amacıyla yapılarak aktif puant bedeli, aktif gündüz bedeli ve aktif gece bedeli olarak fiyatlandırma yapılır.
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        Haberler Ekonomi Kimse bunu bilmiyordu: Elektrik faturasını yüzde 8 ve yüzde 15 düşüren formül ortaya çıkı! Bu saatler arasında daha az yakacak!
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