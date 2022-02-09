Kimse bunu bilmiyordu: Elektrik faturasını yüzde 8 ve yüzde 15 düşüren formül ortaya çıkı! Bu saatler arasında daha az yakacak!

EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 - 22.00

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek vakitli ve çok vakitli olmak üzere iki değişik tanıma uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni planlama ile meskenlerde 3 vakit dilimine bölündüğünü ve her dilim amacıyla ayrı elektrik fiyatı uygulandığını söyledi.

"06.00-17.00 arası gündüz devresi, elektriğin en pahalı bulunduğu vakit dilimi 17.00-22.00 arası puant devresi ve elektriğin en ucuz bulunduğu vakit dilimi 22.00-06.00 arası gece devresidir" diyen Prof. Dr. Fertelli, "Bu iki değişik tanıma seçeneği kullanıcılar doğrultusundan çok bilinmiyor. Aboneler kesinlikle faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece vakit diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir bölümünü puant ve gündüz devresinden üç vakitli tanımlamanın en avantajlı devresi olan gece devresine kaydırabilecek olanlar üç vakitli tanımlama tercih ederek mühim oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu.