Ziraat Bankası'ndan kredi borçlularına yapılandırma atağı! Faizsiz, 60 aya kadar taksit! Son gün: 31 Mart 2022! Kimler yararlanacak?

Ziraat Bankası tarafından kredi borcu olanların yüzünü güldürecek açıklama geldi. Son dakika açıklamaya göre Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu olan müşterilerine yapılandırma programı sunacağını açıkladı. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Aynı zamanda borçlar faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki, Ziraat Bankası borç yapılandırma başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...
ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILANDIRMA DUYURUSU!
Son dakika: Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldı.
Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "Bu imkân ile 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor.
31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.