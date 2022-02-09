Ziraat Bankası'ndan kredi borçlularına yapılandırma atağı! Faizsiz, 60 aya kadar taksit! Son gün: 31 Mart 2022! Kimler yararlanacak?

Ziraat Bankası tarafından kredi borcu olanların yüzünü güldürecek açıklama geldi. Son dakika açıklamaya göre Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu olan müşterilerine yapılandırma programı sunacağını açıkladı. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Aynı zamanda borçlar faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki, Ziraat Bankası borç yapılandırma başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...