Elektrik faturalarıyla ilgili flaş gelişme! Harekete geçildi detaylar belli oldu! Tüm abonelerin yüzü gülecek! 18’lik KDV’yi yüzde 8’e...

Elektrik fiyatlarıyla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Yüksek gelen faturalar için harekete geçildi. Tüm elektrik abonelerini ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' demişti. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce 210 kilovatsaatlik tüketimin 329 lira fatura tutarı vardı. Düzenleme ile birlikte 10 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. Böylelikle de 42 lira indirim sağlanmış olacak. İndirimin yanı sıra şimdi de vergi muafiyeti söz konusu. Buna göre kısa vadede bir KDV geçişi olabilir. Detaylar haberimizde...