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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 11:02
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    • 09.02.2022 11:08
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    Kredi borcu olana yapılandırma! Ziraat Bankası son dakika olarak duyurdu

    Son dakika haberi... Ziraat Bankası, tarımsal kredi borcu olan çiftçilere yapılandırma müjdesi verdi. Bankadan yapılan açıklamada, 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu olan tarımsal kredi müşterilerine 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılandırma fırsatı sunulduğu duyuruldu.

    Borcu olana yapılandırma! Son dakika olarak duyuruldu

    Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldı. Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "Bu imkân ile 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor.

    31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.

    Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir" dedi.

        Ziraat Bankası'nın bu uygulaması 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.

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        Haberler Ekonomi Kredi borcu olana yapılandırma! Ziraat Bankası son dakika olarak duyurdu
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